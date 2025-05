Vasamì nella storia, l’azzurro trionfa al Bonfiglio

Le lacrime di Julieta dopo il match tradiscono la giovane età di queste ragazze e fanno da contraltare ai sorrisi della serba: “Questo successo significa tantissimo per me – ha raccontato la nativa di Herceg Novi, Montenegro – perché è di gran lunga il mio miglior risultato. Ho già giocato una finale J500 in Messico, ma in quel caso non ero riuscita a vincere, invece questa volta ce l’ho fatta e sono davvero felice. Dopo la semifinale sono rimasta concentrata e non ho voluto parlare con nessuno fino a oggi. Ed è servito, perché ho giocato un match solido e senza momenti di distrazione”. Quell’ultimo punto, dei 67 che le sono serviti per conquistare il Bonfiglio, Luna se lo ricorda bene: “Quando ho tirato il colpo che preferisco, il diritto ‘inside-in’, ho sperato che atterrasse dentro le righe e quando ho visto che è andato a segno è stata una grande gioia. Dopo questa vittoria devo comunque rimanere concentrata perché da Milano vado subito a Parigi per il Roland Garros Juniores. Nei prossimi mesi – conclude la campionessa degli Internazionali d’Italia Juniores – spero di riuscire a giocare più tornei Wta e, naturalmente, fare risultati significativi negli Slam Under 18”. Agli Stati Uniti, la consolazione della Coppa delle Nazioni Alberto Bonacossa.