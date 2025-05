Errani e Paolini, bis a Roma: battute in finale Mertens e Kudermetova

Come nel 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini sono le campionesse del torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia. Il bis nel WTA 1000 di Roma è giunto con una vittoria per 6-4 7-5 contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova grazie a due parziali dove la coppia azzurra ha saputo rientrare da un pesante svantaggio di 0-4.

Splendida affermazione per Errani e Paolini, che hanno cominciato entrambe le rimonte grazie a una migliore alchimia e ritmo in campo, con combinazioni e tempi negli schemi meno rigide e dividendosi bene tra tocchi sotto rete e colpi da fondo campo, scegliendo spesso soprattutto nel secondo parziale di spingere continuamente indietro le avversarie grazie a parabole alte e difficili da rigiocare in maniera offensiva, sfruttando le incertezze per attaccare e cancellare il divario.

Mertens e Kudermetova, poi, non son state fortunate nel primo set quando i vari game tirati dal 4-3 sono finiti tutti dalla parte delle azzurre. Nel secondo parziale, invece, hanno forse più da recriminare perché sul 4-4 Paolini ha perso un brutto game al servizio e Kudermetova, al servizio per il set, ha fatto subito vedere quanto fosse nervosa perdendo spesso la pazienza e arrabbiandosi per gli errori. In quelle fasi, Errani e Paolini giocavano spesso su di lei individuandola come anello debole, ma in generale quelle traiettorie alte e profonde hanno poi trascinato nell’incertezza anche Mertens che sul 5-6 non è riuscita a portare la coppia al tiebreak.

La risposta di Paolini sul match point è il colpo che firma la seconda impresa del suo fine settimana, completando il bis dopo la vittoria nel torneo di singolare per un’edizione femminile indimenticabile per i colori italiani.

