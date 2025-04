Tc Lumezzane pronto all’esordio in Serie B1

Lumezzane – Comincerà dai campi in sintetico di casa l’avventura del Tennis Club Lumezzane nel campionato di Serie B1 femminile. La compagine bresciana, fresca di retrocessione dalla Serie A2, aprirà le danze venerdì 25 aprile alle ore 10 contro il Circolo Tennis Lucca, in una sfida che alla luce del valore molto simile delle due squadre si annuncia subito molto importante ai fini del mantenimento della categoria, l’obiettivo dichiarato della selezione capitanata da Alberto Paris. Anastasia Piangerelli e Chiara Catini, le prime due atlete del Tc Lumezzane in ordine di classifica, saranno a disposizione insieme alle giocatrici del vivaio Eleonora Canovi e Sued El Badaoui, che si divideranno gli impegni tra singolare e doppio. Dall’altra parte, il Ct Lucca potrebbe arrivare a schierare l’ex numero 132 Wta Corinna Dentoni, una delle punte di diamante del sodalizio toscano, e la giovanissima under 14 Elisa Pieri, prodotto del vivaio nonché sorella minore delle professioniste Tatiana e Jessica, rispettivamente numero 398 e 409 del ranking mondiale Wta.

“Dopo tanti anni trascorsi tra Serie A1 e A2, fa un po’ effetto ritrovarsi in Serie B – commenta Nerina Bugatti, presidente del Tc Lumezzane – ma non ci dobbiamo perdere d’animo. Sarà fondamentale cercare di consolidare la categoria per provare a ritornare presto in Serie A. Ci aspetta un girone ricco di squadre di alto livello, quindi sarei contenta se arrivasse una salvezza diretta. Abbiamo perso una giocatrice molto importante come Rubina De Ponti, ma ci siamo adoperati per rinforzare il vivaio che, senza dubbio, rappresenta l’aspetto più determinante in questo tipo di campionato”. In merito all’imminente confronto casalingo con il Circolo Tennis Lucca, la presidente Bugatti si è mostrata piuttosto fiduciosa: “Analizzando la classifica delle nostre avversarie – ha detto -, sulla carta dovrebbe essere una sfida alla pari. Abbiamo già fatto le nostre scelte, mentre siamo in attesa di capire chi ci troveremo di fronte: in ogni caso, anche in questa circostanza potrebbero essere le ragazze del vivaio a spostare gli equilibri da una parte o dall’altra”. Due giorni più tardi la prima trasferta: domenica 27 le bresciane saranno impegnate nelle Marche contro il Tennis Tolentino.

Calendario Girone 1

25 aprile: Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Lucca

27 aprile: Tennis Tolentino Tiberi Acciai – Tennis Club Lumezzane

11 maggio: Tennis Beinasco – Tennis Club Lumezzane

18 maggio: Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Bari

25 maggio: giornata di riposo

1° giugno: Tennis Altopiano – Tennis Club Lumezzane

8 giugno: Tennis Club Lumezzane – Sporting Club Sassuolo

La rosa del Tc Lumezzane

Anastasia Piangerelli (2.2), Chiara Catini (2.4), Ekaterina Kislitsyna (2.5, Russia), Eleonora Canovi (3.2, vivaio), Sara Cicognani (3.2, vivaio), Sued El Badaoui (3.3, vivaio).

