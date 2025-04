Ranking ATP: Jannik Sinner supera… Bjorn Borg

Jannik Sinner supera… Bjorn Borg. Almeno quanto a settimane consecutive trascorse in vetta al ranking ATP.

Oggi, essendo in corso di svolgimento il Master 1000 di Madrid, la classifica non è stata aggiornata. Il fuoriclasse altoatesino, salito sul trono lo scorso 10 giugno, inizia, comunque, la propria settimana numero 47 da numero uno del mondo. L’Orso svedese, in cima complessivamente per 109 settimane, non vi rimase però mai per più di quarantasei di fila (gli riuscì dal 18 agosto 1980 al 5 luglio 1981).

Si tratta di un nuovo significativo traguardo per Sinner, che, dopo aver oltrepassato le 46 settimane del primo regno di Rafael Nadal (18 agosto 2008 – 5 luglio 2009), ha già messo nel mirino le 53 del Novak Djokovic I (4 luglio 2011 – 8 luglio 2012). Da tenere d’occhio, inoltre, le 52 del regno più lungo in carriera di Andre Agassi (13 settembre 1999 – 10 settembre 2000).

