Il Tc Milano guarda alla Serie B2, con Bandecchi subito in campo

Milano – Il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa scalda i motori: domenica 27 aprile a partire dalle ore 10 è in programma l’esordio nella Serie B2 femminile, subito con un duello fra club storici visto che sui campi in terra battuta di via Arimondi arriverà il Circolo della Stampa Sporting di Torino. Un avvio in ritardo rispetto alle dirette concorrenti, in quanto la formazione lombarda osserverà il turno di riposo nella giornata inaugurale di venerdì 25 aprile, per poi vivere tutte d’un fiato le sei partite programmate fino all’8 giugno, data dell’ultima giornata e dell’emissione dei primi verdetti. Susan Bandecchi, fresca di esordio nella nazionale della sua Svizzera per la sfida di Billie Jean King Cup con l’Ucraina (ha giocato in doppio), e la maestra del gruppo agonistico Alberta Brianti, ex numero 55 della classifica Wta e plurivincitrice dei Mondiali Over 35 femminili a squadre, saranno subito a disposizione del Tc Milano per il debutto casalingo, affiancate dalle giovani del vivaio Jennifer Scurtu, Francesca Paoletti Agosti e Allegra Troise Mangoni. Non ci sarà, invece, Gaia Parravicini, una delle novità nella rosa meneghina per questa stagione, in quanto ancora alle prese con gli impegni di studio alla Clemson University, negli Stati Uniti. “Potremo subito contare sull’esperienza di Bandecchi e Brianti, oltre che sulle tante ragazze che fanno parte del vivaio e respirano quotidianamente l’aria del circolo – commenta Matteo Cecchetti, responsabile del gruppo tecnico del Tc Milano -. L’obiettivo è essere competitivi per tutto il campionato sfruttando le forze a nostra disposizione, con una rosa che unisce tenniste navigate e giovani speranze locali”.

Mentre la formazione di Serie B2 si appresta a fare il suo debutto stagionale, la squadra maschile di Serie C è invece pronta a tornare in campo tra venerdì 25 e domenica 27, per due appuntamenti cruciali contro Milago Tennis Center (in casa) ed Eco Sport Tennis (in trasferta). Per il team meneghino l’inizio non poteva essere più incoraggiante, visto il 6-0 inflitto a domicilio al Tennis Club Oggiono, e ora arriva la fase calda con tre sfide nell’arco di sette giorni (il 1° maggio l’ultima giornata, in casa contro la Canottieri Mincio). “L’obiettivo dichiarato – spiega ancora Cecchetti – è la promozione in Serie B2. Puntiamo a salire di categoria facendo ruotare tutti quei giovani che poi comporranno il vivaio della formazione in gara il prossimo ottobre in Serie A2. Ogni domenica cerchiamo di schierare la squadra migliore: il bello di questa Serie C è che la nostra rosa è composta da tantissimi ragazzi che fanno gruppo anche al di fuori dei campi da tennis”. A far parte della compagine di Serie C sono Edoardo Cecchetti, Andrea Tognolini, Alessandro Versteegh, Tommaso Cecchetti, Matteo Ceradelli e Alessandro Meo, affiancati da tanti altri giovani di seconda e terza categoria che si allenano quotidianamente nelle strutture del Tc Milano.

Calendario Girone 1

25 aprile: giornata di riposo

27 aprile: Tennis Club Milano Bonacossa – Circolo della Stampa Sporting

11 maggio: Tennis Club Milano Bonacossa – Il Poggio Agrisport

18 maggio: Circolo Tennis Grosseto – Tennis Club Milano Bonacossa

25 maggio: Tennis Club Milano Bonacossa – Tennis Club Finale Ligure

1° giugno: Tennis Club Pistoia – Tennis Club Milano Bonacossa

8 giugno: Junior Tennis Training Ssd – Tennis Club Milano Bonacossa

La rosa del Tc Milano Bonacossa

Susan Bandecchi (2.1, Svizzera), Daria Frayman (2.3, Cipro), Alberta Brianti (2.4), Jennifer Scurtu (2.5, vivaio), Gaia Parravicini (2.5, vivaio), Francesca Paoletti Agosti (2.6, vivaio), Allegra Troise Mangoni (2.7, vivaio), Benedetta Palazzo (2.7, vivaio), Domitilla Patrizia Pizzi (3.1, vivaio), Adele Verga (3.2, vivaio).

La formula del Campionato di Serie B2 femminile

Alla Serie B2 femminile sono iscritte 28 squadre divise in quattro gironi da sette ciascuno. Le prime classificate di ogni girone sono ammesse direttamente alla Serie B1 nel 2026, mentre le seconde classificate disputano un incontro con formula di andata e ritorno per decretare le ulteriori due formazioni promosse alla categoria superiore. Le terze classificate mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B2 nel 2026. Le quarte e quinte classificate disputano un tabellone sorteggiato di play-out con formula di andata e ritorno (ritorno in casa delle quarte classificate) per decretare le ulteriori quattro squadre che resteranno in Serie B2 nel 2026. Le seste e settime classificate retrocedono direttamente in Serie C.

