Australian Open: Shelton dura un set, Sinner ancora in finale Sinner domina Shelton nella semifinale degli Australian Open e raggiunge Zverev in finale

Jannik Sinner approda in finale per il secondo anno consecutivo agli Australian Open. Prova di forza del numero 1 del mondo, che dopo aver incappato in qualche errore di troppo dà l’illusione a Ben Shelton di poter restare in partita.

Quando l’americano sembra ad un passo dal primo parziale, servendo sul 6-5, ecco che Jannik (in maniera quasi sadica) gli strappa nuovamente il servizio. Il tiebreak è un assolo dell’azzurro, che spegne definitivamente le speranze avversarie. Da lì è un monologo: 6-2 6-2 e tutti a casa.

Domenica Jannik affronterà Alexander Zverev per confermarsi campione a Melbourne.

Gli highlights della semifinale

Dalla stessa categoria