Australian Open, day-6: i risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. C. Tauson 7-6(5) 6-4

[23] M. Frech vs [14] M. Andreeva

[18] D. Vekic b. [12] D. Shnaider 7-6(4) 6-7(3) 7-5

[27] A. Pavlyuchenkova b. L. Siegemund 6-1 6-2

[3] C. Gauff vs [30] L. Fernandez

N. Osaka vs [PR] B. Bencic

[11] P. Badosa b. [17] M. Kostyuk 6-4 4-6 6-3

O. Danilovic vs [7] J. Pegula

