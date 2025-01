Australian Open, day 3: tutti i risultati del singolare maschile

Primo turno

M. Giron b. Y. Hanfmann 2-6 7-5 6-1 7-5

T.M. Etcheverry b. [32] F. Cobolli 6-7(8) 6-3 7-5 6-1

[18] H. Hurkacz b. T. Griekspoor 7-5 6-4 6-4

M. Kecmanovic b. D. Lajovic 7-5 3-6 6-3 3-6 6-3

M. Berrettini b. C. Norrie 6-7(4) 6-4 6-1 6-3

[13] H. Rune b. Z. Zhang 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4

G. Diallo b. L. Nardi 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2

[19] K. Khachanov b. A. Mannarino 7-6(5) 6-3 6-3

[31] F. Cerundolo b. A. Bublik 7-6(1) 6-3 6-2

F. Diaz Acosta b. Z. Bergs 6-7(5) 6-4 1-6 6-3 6-4

[Q] T. Boyer b. F. Coria 6-3 6-7(3) 4-6 7-5 6-1

[8] A. de Minaur b. B. Van De Zandschulp 6-1 7-5 64

[4] T. Fritz b. J. Brooksby 6-2 6-0 6-3

[Q] C. Garin b. B. Coric 7-5 6-1 6-2

D. Altmaier b. F. Comesana 6-2 3-6 7-6(4) 4-6 6-4

G. Monfils b. [30] G. Mpetshi Perricard 7-6(7) 6-3 6-7(6) 6-7(5) 6-4

[21] B. Shelton b. B.Nakashima 7-6(3) 7-5 7-5

P. Carreno-Busta b. [Q] K. Majchrzak 6-4 6-4 6-3

D. Shapovalov b. R. Bautista 4-6 6-4 6-4 7-6(8)

[16] L. Musetti b. M. Arnaldi 7-6(4) 4-6 7’6(5) 6-3

[Q] J. Fonseca b. [9] A. Rublev 7-6(1) 6-3 7-6(5)

L. Sonego b. [WC] S. Wawrinka 6-4 5-7 7-5 7-5

C. Moutet b. [25] A. Popyrin 4-6 6-3 6-4 6-4

[Q] M. Krueger b. R. Hijikata 6-4 6-4 6-3

[Q] L. Tien b. C. Ugo Carabelli 4-6 7-6(3) 6-3 5-7 6-4

[5] D. Medvedev b. [WC] J. Samrej 6-4 4-6 3-6 6-1 6-2

