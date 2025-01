Australian Open, day-3: i risultati del tabellone femminile

[6] E. Rybakina b. [WC] E. Jones 6-1 6-1

[WC] I. Jovic b. N. Parrizas Diaz 6-2 6-1

[PR] D. Kovinic vs L. Sun

[32] D. Yastremska b. M. Sherif 6-1 6-4

[19] M. Keys vs A. Li

I. C. Begu vs [Q] E. G. Ruse

[15] B. Haddad Maia b. [Q] J. Riera 4-6 7-5 6-2

E. Andreeva b. Zheng S. 6-1 7-6(4)

V. Kudermetova vs O. Gadecki

R. Marino vs [22] K. Boulter

T. Townsend vs R. Zarazua

[Q] Wei S. vs [4] J. Paolini

[8] E. Navarro b. P. Stearns 6-7(4) 7-6(3) 7-5

Wang Xiy. b. J. Grabher 6-1 7-5

A. Kalinina vs O. Jabeur

C. Osorio vs [31] M. Sakkari

[24] Y. Putintseva vs E. Avanesyan

[WC] Zhang S. vs M. Kessler

Wang Y. b. A. Bondar 3-6 6-3 6-4

[9] D. Kasatkina b. V. Tomova 6-1 6-3

[LL] E. Lys b. [Q] K. Birrell 6-2 6-2

V. Gracheva vs [PR] C. McNally

E. Raducanu b. [27] E. Alexandrova 7-6(4) 7-6(2)

A. Anisimova b. M. L. Carle 6-2 6-3

