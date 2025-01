WTA Brisbane: Sabalenka, esordio con vittoria. Bene Andreeva, fuori Badosa

Aryna Sabalenka è tornata a Brisbane, dove lo scorso anno fu sconfitta soltanto in finale contro Elena Rybakina (e qualche fastidio di troppo a un muscolo), e stavolta è nel Queensland da numero 1 del mondo. Sarà un periodo chiave, questa trasferta australiana, perché ha tutte le possibilità di incamerare un buon bottino di punti e darle il giusto margine poi per mantenere quella posizione fino almeno all’estate contando che la sua diretta rivale Iga Swiatek avrà tante cambiali pesanti tra febbraio e giugno.

Intanto, la bielorussa ha cominciato il suo cammino nel WTA 500 locale con un buon 6-4 6-0 ai danni di Renata Zarazua. La messicana nei fatti non ha sfigurato, riequilibrando un primo parziale che era cominciato con uno 0-3 di svantaggio e approfittando di una fase non propriamente concentrata della sua avversaria, che però ha fatto valere i propri gradi quando è andata in risposta sul 5-4. Preso il primo set, tutto è stato più semplice nel secondo quando a Zarazua è calata l’intensità e lei ha potuto controllare meglio il gioco secondo il suo ritmo, inarrivabile per l’avversaria.

Al terzo turno affronterà Yulia Putintseva, che ha cominciato il 2025 con un successo per 6-2 7-5 contro Mccartney Kessler. 6-4 6-4 invece per Mirra Andreeva ai danni di Anna Blinkova mentre ci sono già due eliminazioni un po’ sorprendenti: prima Paula Badosa, superata 6-3 1-6 6-2 da Elina Avanesyan e poi Anna Kalinskaya, battuta 6-3 6-3 contro Ashlyn Krueger.

