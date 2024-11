Ufficiale: Sabalenka finirà il 2024 da numero 1 WTA

La sconfitta di Iga Swiatek contro Coco Gauff non solo mette nei guai la numero 2 del mondo in ottica qualificazione alle semifinali delle WTA Finals ma consegna ufficialmente ad Aryna Sabalenka il numero 1 del mondo di fine stagione.

L’obiettivo che la bielorussa ha soltanto sfiorato nel 2023 sarà realtà 12 mesi dopo, con la polacca che aveva necessariamente bisogno di vincere tutte le cinque partite delle WTA Finals a Riyad e con il 6-3 6-4 subito contro Gauff vede già azzerarsi ogni possibilità di rimonta. Dopo due anni al vertice, dunque, Swiatek ripartirà da prima inseguitrice della sua rivale, che in questo momento sta vivendo un momento diamentralmente opposto a lei.

Se Iga è apparsa fin qui un cantiere da ricostruire dopo la lunga pausa presa dallo US Open e la separazione dal coach Tomasz Wiktorowski, Aryna non solo ha ottenuto a New York il secondo Slam della sua stagione ma si è poi presa il WTA 1000 di Wuhan e ora, già qualificata come prima del girone nel gruppo viola, guarda a quello che potrebbe essere il primo titolo per lei alle WTA Finals dove è ancor più favorita dagli ultimi sviluppi. E ora che è certa di rimanere lassù fino almeno all’inizio del 2025 avrà anche un peso in meno sulle spalle.

