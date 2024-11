Swiatek perde i punti di Cincinnati ma non dello US Open: ecco perché

Iga Swiatek ha rivelato oggi la notizia di una positività al doping risalente al 12 agosto, appena prima dell’inizio del WTA 1000 di Cincinnati, a una sostanza contenuta nella melatonina.

La polacca, che è stata sospesa dalla ITIA il 12 settembre ottenuti i risultati delle analisi e riabilitata il 4 ottobre a seguito di un appello in cui ha dimostrato la contaminazione all’interno di un farmaco usato per gestire il jet lag, ha comunque dovuto vedere tolti dal suo ranking i punti ottenuti nel torneo di Cincinnati (350) come anche il montepremi guadagnato per la semifinale raggiunta.

La sentenza dice che sarebbero dovuti essere presi anche i punti ottenuti allo US Open come torneo successivo a quello in Ohio e ultimo prima della comunicazione della positività ma già in quel torneo Swiatek, testata due volte, ha prodotto esiti negativi e quindi viene considerata “pulita”.

