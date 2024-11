Gauff travolge una spenta Pegula: Coco in testa al girone

Ben poca lotta nel secondo match di singolare di giornata alle WTA Finals di Riyad, con Coco Gauff che ha lasciato le briciole a Jessica Pegula vincendo appena per la seconda volta contro la connazionale su sei confronti. Il 6-3 6-2 odierno, però, pesa come un macigno perché è l’inizio migliore possibile per lei senza nemmeno perdere un set contro la finalista dell’ultimo US Open.

Una partita che ha detto abbastanza poco al di là della solidità e della concretezza della numero 3 del mondo, dominatrice fin dalle prime battue e che nel secondo parziale ha infilato la serie positiva dal 2-2 contro un’avversaria davvero troppo fallosa malgrado un gioco che pure potrebbe adattarsi al campo di Riyad, ormai apparso chiaramente molto veloce.

Con questo risultato, Coco passa in testa al gruppo giallo davanti a Iga Swiatek grazie alla vittoria ottenuta in due set. Proprio la polacca, contro cui è 1-11 nei confronti diretti, sarà la sua prossima avversaria e per le sensazioni date oggi potrebbe anche esserci una chance per lei che potrebbe anche voler dire qualficazione immediata alla semifinale da vincitrice del girone se proprio Pegula saprà battere Barbora Krejcikova.

