Gauff batte Zheng in volata: trionfo alle WTA Finals

Coco Gauff succede a Iga Swiatek e diventa la nuova campionessa delle WTA Finals, le prime disputate in Arabia Saudita. Un colpo di coda pesantissimo per la numero 3 del mondo, che dopo tante delusioni ha ottenuto un WTA 1000 e quest altro importantissimo trofeo nell’ultimo mese del 2024.

3-6 6-4 7-6(2) in poco più di tre ore di gioco a Zheng Qinwen, apparsa delusissima alla premiazione. Al di la della finale in sé, del peso specifico che poteva avere chiudere una stagione anche per lei ribaltata quasi completamente dopo la medaglia d’oro olimpica a coprire il periodo un po’ sottotono dopo la finale all’Australian Open, Zheng era anche stata avanti 6-3 3-1 e ha sentito come sua responsabilità tanto del motivo per cui la sfida si sia riaperta.

Tiratissimo il terzo set, con le due impegnate in un testa a testa fino al 6-6, quando la campionessa dello US Open 2023 ha messo la freccia e dominato mentalmente l’ultimo tiebreak della stagione.

Dalla stessa categoria