BJK Cup Finals: Swiatek trascina la Polonia, semifinale contro l’Italia

Al termine di una serata storica e da batticuore continuo, è la Polonia di Iga Swiatek a staccare il biglietto per le semifinali delle Billie Jean King Cup Finals di Malaga. Una prima volta assoluta per la nazione centro-europea, trascinata oltre quel muro dalla propria leader Iga Swiatek che all’occorrenza ha smesso i panni della singolarista per trovarsi protagonista nel doppio decisivo contro la Cechia. Una rimonta pesantissima per come è arrivata, con la squadra di Petr Pala che poteva avere una grande fetta della qualificazione tra le mani dopo il primo singolare vinto da Marie Bouzkova contro Magdalena Frech e ha dovuto invece lasciare il campo con grande amarezza.

Un 2-1 polacco rocambolesco e sofferto, perché dopo il 6-1 4-6 6-4 di Bouzkova contro Frech Swiatek aveva tutto da perdere contro un’avversaria per lei piuttosto scomoda come Linda Noskova. La ceca è stata assente dai campi per due mesi, un po’ come la ex numero 1 del mondo, e il suo rientro ha fatto sudare tantissimo Iga che ha vinto un primo set molto duro dopo più di un’ora ma si è fatta sfuggire il secondo nella volata conclusiva e nel terzo ha dovuto soffrire parecchio nella rimonta da 4-1 a 4-4 ma il punto vinto nel nono game, sul 30-30, le ha dato grande fiato anche perché ha potuto impostare tutta la fase finale con “la testa” avanti e alla fine la pressione ha pagato. L’ultimo errore di dritto di Noskova, sul 5-6, ha segnato la fine della partita col punteggio di 7-6(4) 4-6 7-5.

Sull’1-1, e con l’orologio che si avvicinava a mezzanotte, c’era un doppio da giocare e con la Cechia che poteva contare sulla numero 1 del mondo Katerina Siniakova serviva trovare la giusta compagna da affiancarle: con Noskova reduce dalla battaglia contro Swiatek, Pala si è affidato a Bouzkova e non è andato a rischiare le due giovanissime in panchina con la squadra. Celt, invece, ha optato per Iga che non giocava un doppio da tre anni (esclusi i misti e i tornei di esibizione) con Katarzyna Kawa, unica della squadra polacca con un po’ di esperienza in categoria.

Malgrado la fatica accumulata e lo svantaggio in esperienza, Swiatek si è presa la scena. Per un set e mezzo era quasi padrona del campo, con movimenti forse un po’ improvvisati ma mettendoci una carica sportiva che sopperiva a tante cose. Kawa, nel frattempo, gestiva bene la situazione a rete e il primo set era un netto 6-2 con la forbice che aumentava sempre più fino al 4-0 e deciding point per il 5-0. In quel momento un gran passante lungolinea col rovescio di Siniakova apriva alla rimonta ceca: Katerina cercava di salire in cattedra e portare con sé la compagna, ma sul 4-4 la corsa si è fermata. Iga ha tenuto bene la battuta e, sul 5-4, è andata all’assalto in risposta conquistando il game e la qualificazione. Da leader, ha poi dichiarato: “È l’ultimo torneo della stagione e giocare per la Polonia è speciale, per cui se muoio in campo va bene così ma sono pronta a dare il 100%”.

Lunedì, ore 17:00, sarà dunque Italia contro Polonia. Per quanto riguarda le numero 1, Jasmine Paolini di nuovo contro Iga Swiatek. In palio la finale delle Billie Jean King Cup Finals.

Polonia d. Cechia 2-1

[CZE] M. Bouzkova b. [POL] M. Frech 6-1 4-6 6-4

[POL] I. Swiatek b. [CZE] L. Noskova 7-6(4) 4-6 7-5

[POL] I. Swiatek/K. Kawa b. [CZE] K. Siniakova/M. Bouzkova 6-2 6-4

