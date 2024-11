BJK Cup Finals: Paolini ed Errani spingono l’Italia in semifinale

L’Italia torna in semifinale alle Billie Jean King Cup Finals. A Malaga, la nazionale azzurra guidata da Tathiana Garbin ha dovuto rimontare il tenace Giappone per avere la meglio al doppio decisivo col punteggio di 2-1, potendo ora guardare da spettatrice interessata la sfida tra Polonia e Repubblica Ceca che delineerà la prossima avversaria.

Una giornata dove è salita in cattedra la numero 1 italiana Jasmine Paolini, unitasi alla squadra dopo l’esperienza alle WTA Finals in singolare e doppio, in campo in entrambe le vittorie che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio dovuto alla vittoria di Ena Shibahara contro Elisabetta Cocciaretto. La giornata in Andalusia, infatti, era cominciata con l’amarezza di una vittoria più che possibile soprattutto quando la marchigiana si era comodamente presa il parziale d’apertura, ma troppi alti e bassi e ben 11 doppi falli hanno sempre tenuto in piedi la rivale che ha vinto quasi tutti i punti più pesanti nei set successivi e si è imposta 3-6 6-4 6-4.

Sullo 0-1, come detto, è salita in cattedra la numero 4 del mondo. Paolini prima ha battuto Moyuka Uchijima 6-3 6-4, poi con Sara Errani si è presa il doppio decisivo battendo Shuko Aoyama ed Eri Hozumi per 6-3 6-4, impendendo la rimonta alla coppia nipponica trovatasi sotto 1-5 nel secondo parziale. Finalista la passata stagione, quando a fermarla fu soltanto il Canada di una scatenata Leylah Fernandez, l’Italia torna così tra le migliori quattro nazionali al mondo e affronterà ora la vincente del match tra la Polonia di Iga Swiatek e la Repubblica Ceca priva di Barbora Krejcikova e Karolina Muchova, ma che è forse “più squadra” delle rivali odierne con due buone singolariste (e Linda Noskova ha spesso impegnato l’ex numero 1 del mondo nel 2024) e varie opzioni per il doppio con una seconda giocatrice da affiancare a Katerina Siniakova, che ha appena concluso per il quarto anno al numero 1 del mondo nella categoria.

Italia b. Giappone 2-1

[JPN] E. Shibahara b. [ITA] E. Cocciaretto 3-6 6-4 6-4

[ITA] J. Paolini b. [JPN] M. Uchijima 6-3 6-4

[ITA] J. Paolini/S. Errani b. [JPN] S. Aoyama/E. Hozumi 6-3 6-4

