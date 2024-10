Zheng ferma Paolini: semifinale derby contro Wang

Jasmine Paolini ha dato tutto, ma non è bastato. Il quarto di finale contro Zheng Qinwen nel WTA 1000 di Wuhan ha visto la cinese imporsi come nei due precedenti confronti diretti e, come a Palermo, la numero 5 del seeding ha vinto in tre set.

Dopo Pechino, l’atleta di Wuhan ha ottenuto una seconda semifinale ‘1000’ consecutiva grazie al 6-2 3-6 6-3 contro l’azzurra, apparsa spesso al limite ma capace di stare nella partita fino agli ultimi due game. La fatica per lei si fa sentire, spesso nel terzo parziale la si è vista cercare la via della rete anche per accorciare lo scambio ma con sempre più frequenza, finito il punto, si girava per fare una pesante smorfia.

Siamo a fine stagione, queste circostanze già frequenti si ripeteranno ancora più e più volte, ma tante volte la condizione fisica diventa ora un fattore davvero decisivo. Zheng, che a fine del torneo di Pechino raccontava a sua volta di essere in un momento un po’ di gestione quando la sua settimana sportiva si allunga, oggi ha avuto anche lei vari alti e bassi nei primi due parziali ma nel terzo si è aggrappata al servizio e riusciva a mantenere la battuta con agilità stando sempre avanti nel punteggio mentre Paolini spesso doveva giocare dei jolly importanti come il dritto incrociato vincente in corsa per il 3-3 che ha fatto saltare dalla sedia anche Renzo Furlan mentre lei, girandosi, aveva uno sguardo di chi per recuperare avrebbe impiegato almeno qualche minuto.

Dal cambio campo sul 4-3 Zheng, nel terzo set, la partita è scivolata via troppo rapidamente. La toscana è andata subito sotto 0-30 consegnandosi nello scambio dello 0-40 alla cinese che alla seconda chance ha fatto il break e, rientrando da 15-30, ha chiuso la partita. In semifinale, domani, affronterà la connazionale Wang Xinyu. Anche per la nativa di Shenzhen c’è una vittoria al terzo set, ma la rimonta contro Ekaterina Alexandrova è stata davvero rocambolesca. Non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive in un main draw del circuito WTA e c’è riuscita qui battendo Caroline Dolehide, Lucia Bronzetti, la numero 2 del seeding Jessica Pegula e ora la russa per 4-6 7-5 7-6(6) rientrando da 5-4 e 40-30 per la rivale ed evitando la grande beffa nel tie-break dove era avanti 5-0 e ha dovuto nuovamente cancellare match point.

