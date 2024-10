Wuhan: Paolini vince e sfida Zheng ai quarti

Ottima giornata per Jasmine Paolini, che si è qualificata ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan con una prova convincente e un risultato abbastanza netto contro Erika Andreeva. Grande favorita dal ranking ma con qualche piccola riserva sulla condizione fisica, la toscana ha avuto una giornata in controllo fin dall’inizio fissando il risultato sul 6-3 6-2.

Lo scatto iniziale sul 5-0 ha subito aperto una forbice importante nella differenza attuale tra le due giocatrici e stavolta Jasmine ha evitato di complicarsi davvero la vita fermando il tentativo di rimonta dell’avversaria al 5-3 quando ha chiuso il parziale col servizio e mettendo da parte le difficoltà avute ieri contro Yue Yuan. Di nuovo, nella seconda frazione Paolini è subito partita meglio e il doppio break per il 4-1 ha messo in ghiaccio il risultato.

Ai quarti, ora, una partita per nulla banale contro Zheng Qinwen. La cinese, che oggi ha ottenuto un preziosissimo successo contro Leylah Fernandez, a Wuhan è considerata come una rockstar. Già a Pechino si era visto quanto grande fosse diventata a casa sua, ma qui nella sua città natale sembra esserci ancor più coinvolgimento tanto che la partita contro la canadese (vinta 5-7 6-3 6-0) è divenuta abbastanza accesa a tratti proprio per il coinvolgimento del pubblico e qualche parola di troppo che pare sia sfuggita a qualcuno del team di Fernandez che ha fatto un po’ stizzire la padrona di casa. Ci sono volute oltre due ore, ma la numero 5 del seeding ha fatto il suo e da oggi è davanti a Emma Navarro nella Race per le WTA Finals, al settimo posto: con Barbora Krejcikova attualmente dodicesima ma qualificata di diritto in quanto campionessa a Wimbledon, quello di Zheng è ora l’ultimo posto disponibile per qualificarsi al torneo di fine anno.

Paolini, che invece dovrebbe vedere certificata la qualificazione alle Finals nel giro di breve, è indietro 0-2 nei precedenti con la sua prossima avversaria. Zheng, infatti, si è imposta nel 2023 sia nella finale di Palermo (6-4 1-6 6-1) sia nella semifinale del WTA 500 di Zhengzhou di un paio di mesi dopo (6-3 6-2).

