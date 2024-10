WTA Finals: Paolini con Sabalenka e Rybakina, Gauff per Swiatek

Si alza il sipario sulla prima edizione delle WTA Finals in Arabia Saudita. A Riyad, da sabato 2 a sabato 9 novembre, le protagoniste della stagione 2024 in singolare e doppio si sfideranno nell’epilogo di un’annata particolarmente significativa.

I temi sono diversi, a cominciare dalla lotta al n.1 del mondo di fine anno e Aryna Sabalenka che avrà ottime chance di impedire alla grande rivale Iga Swiatek di concludere da leader per la terza stagione consecutiva. Il vantaggio della tennista di Minsk, anche grazie a due discusse penalità applicate dalla WTA stessa al ranking di entrambe, è salito ora a oltre 1000 punti segno che per Aryna potrebbe anche bastare il Round Robin per assicurarsi per la prima volta quel traguardo.

Torna protagonista anche l’Italia grazie a Jasmine Paolini. La toscana, protagonista di un’annata da sogno, è atterrata in Arabia addirittura da n.4 del mondo in singolare (eguagliato il best ranking di Francesca Schiavone, migliore tennista italiana di sempre) e con anche il biglietto per l’edizione di doppio assieme a Sara Errani, coppia che già in estate fece gioire con la medaglia d’oro in doppio.

Oltre a loro, si rivedrà in campo dopo parecchie settimane anche Elena Rybakina, di fatto ferma dalla semifinale a Wimbledon salvo un paio di uscite ad agosto. Tornerà anche la Cina, con Zheng Qinwen grandissima protagonista di questi mesi dall’oro olimpico in singolare alla finale nel WTA 1000 di Wuhan e concludendo con il titolo WTA 500 a Tokyo.

Si sono svolti i sorteggi per i gironi ed ecco dunque come si raffigura lo scenario.

singolare

Gruppo Viola

[1] Aryna Sabalenka

[4] Jasmine Paolini

[6] Elena Rybakina

[7] Zheng Qinwen

Gruppo Arancione

[2] Iga Swiatek

[3] Coco Gauff

[5] Jessica Pegula

[8] Barbora Krejcikova

doppio

Gruppo verde

[1] Lyudmyla Kichenok/Aljona Ostapenko

[3] Hsieh Su Wei/Elise Mertens

[6] Nichole Melichar Martinez/Ellen Perez

[8] Katerina Siniakova/Taylor Townsend

Gruppo bianco

[2] Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe

[4] Sara Errani/Jasmine Paolini

[5] Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk

[7] Veronika Kudermetova/Chan Hao Ching

Dalla stessa categoria