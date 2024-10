Sabalenka ai quarti a Wuhan. Vicinissimo il ritorno al n.1

Aryna Sabalenka è vicinissima ormai a tornare numero 1 del mondo nel circuito WTA. La previsione attuale, salvo cambi di programma da parte della rivale Iga Swiatek, è che la campionessa dello US Open possa tornare a guidare la classifica per la fine del mese di ottobre, quando scaleranno i punti delle WTA Finals 2023 di Cancun.

La bielorussa ora avrà tutto il resto del torneo di Wuhan per aumentare il vantaggio in vista dell’ultimo torneo del suo 2024, ma col successo per 1-6 6-4 6-0 contro Yulia Putintseva è certa lunedì prossimo di essere davanti alla polacca nella classifica Race per 21 punti che potrebbero crescere fino a 806 lunghezze in caso di successo in finale nel WTA 1000 di Wuhan, torneo a cui ha preso parte due volte prima di adesso e non ha mai perso.

È stata una giornata chiave forse per tutta la stagione femminile, perché Sabalenka ha colmato definitivamente il gap con Swiatek pur con una partita dove ha subito per un set e mezzo le difficoltà di un’avversaria quest anno risultata complicatissima da gestire per tante. La stessa Swiatek dovette sudare un bel po’ a Roma prima di perderci, male, a Wimbledon. Elena Rybakina fu costretta a salvare due match point a Madrid e anche oggi le variazioni nel ritmo e nella tipologia di palla mandavano spesso fuori ritmo la numero 1 del seeding, costretta a perdere un brutto primo parziale e a dover lottare punto a punto nel secondo quando nemmeno essere avanti (per due volte) di un break le dava la giusta tranquillità e sul 3-4 ha dovuto persino fronteggiare una pericolosissima palla break. Salvatasi, ha poi fatto valere la legge della più forte con addirittura nove game consecutivi vinti. Ai quarti di finale la vincente tra Beatriz Haddad Maia e Magdalena Frech.

Tra gli altri risultati, brutta sconfitta per la numero 2 del seeding Jessica Pegula, franata per 6-3 7-5 contro la beniamina di casa Wang Xinyu. La cinese ai quarti di finale avrà Ekaterina Alexandrova, impostasi a inizio giornata per 6-1 6-1 contro Haley Baptiste. Tutto più agevole invece per Coco Gauff, numero 4 del tabellone, che ha evitato una terza maratona nel 2024 contro Marta Kostyuk liquidando l’ucraina con un netto 6-4 6-1 e adesso troverà Magda Linette, impostasi 6-3 6-2 contro Daria Kasatkina.

