Paolini apre contro Rybakina, sorteggiato anche il doppio con Errani

Jasmine Paolini si prepara alle prime WTA Finals della carriera. La nuova numero 4 del ranking mondiale di singolare è a Riyad da ieri per prendere confidenza con una località nuova, come vale per tutte le altre protagoniste, ma anche per in qualche modo adattarsi a un evento davvero unico.

Essere qui vuol dire per lei avere concluso la stagione tra le migliori otto del mondo e la finale al Roland Garros assieme a quella di Wimbledon dimostrano che il percorso è stato eccezionale durante tutto l’anno, ma esserci anche in doppio aumenta ancor di più la soddisfazione personale. Detto ciò, il sorteggio per quanto difficilmente poteva darle avversarie “comode”, è stato probabilmente abbasstanza duro con lei.

Non solo la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, ma nel girone viola Paolini dovrà vedersela anche con Zheng Qinwen, contro cui è 0-3 nei confronti diretti ed è una delle più in forma in assoluto in questi ultimi tre mesi, e la rientrante Elena Rybakina. Per questione di seeding, particolare per questo format a gironi con la numero 1 e la numero 2 considerate di fatto “alla pari” (stesso ragionamento per la numero 3 e la numero 4, la numero 5 e la numero 6, la numero 7 e la numero 8) sarà proprio la kazaka a tenere a battesimo l’azzurra in questo evento.

La partita tra Paolini e Rybakina, che quest anno si sono affrontate sia ai quarti di finale di Stoccarda con Elena vincente 6-3 5-7 6-3 sia ai quarti del Roland Garros e con Jasmine vincente 6-2 4-6 6-4, sarà la seconda in programma sabato 2 novembre dalle 18 ora locale, quindi dalle 16 ora italiana.

Questo il programma dei match di singolare

sabato

non prima delle 16 ora italiana

[1] Aryna Sabalenka vs [7] Zheng Qinwen

a seguire

[4] Jasmine Paolini vs [6] Elena Rybakina

domenica

non prima delle 13:30 ora italiana

[2] Iga Swiatek vs [8] Barbora Krejcikova

non prima delle 16

[3] Coco Gauff vs [5] Jessica Pegula

Sorteggiato anche il girone di doppio di Paolini ed Errani, con la coppia azzurra inserita nel raggruppamento assieme alle numero 2 del seeding Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe, la numero 5 Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk e la numero 7 Veronika Kudermetova/Chan Hao Ching.

Sempre per la questione delle teste di serie, le azzurre affronteranno domenica 3 novembre al termine del derby USA tra Gauff e Pegula la coppia statunitense Dolehide/Krawczyk.

Dalla stessa categoria