Zheng vittoriosa tra l’invasione dei fan. Sabalenka, bene l’esordio

A Pechino è finalmente arrivato il momento della più attesa di tutte: Zheng Qinwen. Il torneo cinese ha accolto la propria tennista simbolo in una giornata praticamente tutta per lei, a cominciare da un allenamento pre gara svoltosi tra un’invasione di appassionati e concluso con un netto 6-1 6-1 contro Kamilla Rakhimova.

Il match d’esordio, nel secondo turno del WTA 1000 locale, è stato un dominio troppo evidente fin dai primi punti e a balzare davvero all’occhio (e alle orecchie) era la marea umana sugli spalti con oltre diecimila persone che hanno urlato il suo nome al momento dell’ingresso in campo. Il punto più importante dello swing asiatico femminile ha trovato finalmente l’erede di Na Li e la recente medaglia d’oro olimpica ha solo che enfatizzato il clamore attorno alla tennista che a inizio stagione aveva raggiunto la finale dell’Australian Open.

Boati su boati a ogni punto e Zheng che sembrava abbastanza a suo agio, anche perché oggi non aveva di che preoccuparsi e riusciva davvero a godersi il momento: “L’atmosfera è stata incredibile, mai avevo pensato di vedere questo campo così pieno di gente. Sinceramente lo scorso anno non era nulla in confronto, oggi non vedo alcun posto vuoto”. Al terzo turno troverà Nadia Podoroska, che ha vinto una gran lotta contro Dayana Yastremska (numero 25 del seeding) per 7-5 6-7(4) 6-2.

Oggi è stata anche la volta di Aryna Sabalenka, alla prima partita dopo il successo allo US Open. La bielorussa affrontava la qualificata thailandese Manachaya Sawangkaew, classe 2002, che approfittando di una giornata non brillante della numero 2 del mondo è spesso riuscita a prendere anche bei punti soprattutto col dritto e tenere in bilico il primo set fino al 5-4 per la sua avversaria. Aryna ha vinto il parziale proprio con un break nel decimo game e pure tra vari alti e bassi di concentrazione si è imposta 6-4 6-1 per affrontare al terzo turno Ashlyn Kruger che ha battuto 6-1 7-6(4) la testa di serie numero 29 Lulu Sun.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [Q] M. Sawangkaew 6-4 6-1

A. Krueger b. [29] L. Sun 6-1 7-6(4)

[18] M. Keys b. [Q] S. Sorribes Tormo 6-2 6-1

[13] B. Haddad Maia b. [WC] Wei S. 6-4 7-5

C. Bucsa b. [11] L. Samsonova 6-1 4-6 6-4

[24] E. Mertens b. E. Cocciaretto 6-4 6-7(6) 6-3

K. Muchova b. [30] Yue Y. 6-3 6-1

[Q] J. Cristian b. [7] B. Krejcikova 1-6 6-4 7-5

[3] J. Paolini b. C. Tauson 1-6 7-5 6-4

[31] M. Linette b. Uchijima M. 6-4 4-6 6-3

[17] M. Andreeva vs I. C. Begu

V. Golubic vs [16] D. Vekic

[9] D. Kasatkina b. [LL] J. Fett 6-2 6-1

[34] A. Anisimova b. C. Osorio 1-6 6-3 6-4

N. Podoroska b. [25] D. Yastremska 7-5 6-7(4) 6-2

[5] Zheng Q. b. [LL] K. Rakhimova 6-1 6-1

Dalla stessa categoria