WTA Pechino: Gauff e Pegula agli ottavi. Bene Badosa, Osaka rinviata

Non si è conclusa la giornata del WTA 1000 di Pechino perché la pioggia, sopraggiunta nel tardo pomeriggio, ha costretto gli organizzatori a sospendere il match tra Anna Kalinskaya e Peyton Stearns mentre non è nemmeno cominciato quello tra Naomi Osaka e Katie Volynets.

Favorite invece dall’orario, o dalla possibilità di poter giocare sul campo centrale provvisto del tetto, hanno avuto acceso agli ottavi di finale sia Coco Gauff sia Jessica Pegula. Due delle protagoniste più attese nella parte bassa di tabellone hanno superato rispettivamente Katie Boulter e Veronika Kudermetova,

La recente finalista dello US Open è quella che avuto un po’ più da soffrire, perché contro la russa ha perso un primo set conclusosi addirittura 10-8 al tie-break ma alla lunga i valori sono emersi e per quanto la testa di serie numero 32 comunque stesse comportandosi meglio in campo rispetto alle ultime settimane si è comunque arresa 6-7(8) 6-1 6-2. La campionessa dello Slam newyorchese nell’edizione 2023, invece, ha concluso il programma serale con una vittoria ancora non pulita contro Boulter, che nel primo parziale era rientrata dal 2-5 al 5-5 prima di cedere al quarto set point concesso sul 5-6. Più semplice il secondo parziale per la numero 4 del seeding e punteggio finale di 7-5 6-2 con la prossima avversaria che uscirà dalla sfida tra Osaka e Volynets. Per Pegula invece ci sarà Paula Badosa, che ha messo fine alla lunga serie di risultati positivi di Rebecca Sramkova non senza faticare: 7-5 7-5 il punteggio per la spagnola, numero 15 del seeding.

Tra gli altri risultati, exploit per la qualificata Yulia Starodubtseva (numero 115 del mondo) che ha rifilato un netto 6-3 6-1 a Elina Avanesyan e per Zhang Shuai, che dopo 24 sconfitte consecutive ha finalmente trovato la scossa. Ex n.21 del mondo e franata nei bassifondi della classifica, la cinese ha vinto anche oggi e un netto 6-2 6-3 contro Greet Minnen vale un quarto turno in un 1000 contro un’altra sorpresa come Magdalena Frech, numero 23 del seeding che ha ribaltato i pronostici contro Diana Shnaider, soprattutto dopo il netto 6-0 della numero 12 del seeding nel primo parziale (0-6 6-3 6-4).

Risultati

[Q] Y. Starodubtseva b. E. Avanesyan 6-3 6-1

P. Stearns vs [10] A. Kalinskaya 6-3 2-3 sospesa

K. Volynets vs N. Osaka rinviata

[4] C. Gauff b. [26] K. Boulter 7-5 6-2

[WC] Zhang S. b. [Q] G. Minnen 6-2 6-3

[23] M. Frech b. [12] D. Shnaider 0-6 6-3 6-4

[15] P. Badosa b. [Q] R. Sramkova 7-5 7-5

[2] J. Pegula b. [32] V. Kudermetova 6-7(8) 6-1 6-2

