WTA Pechino: Gauff e Osaka faticano, bene Pegula

La parte bassa del tabellone di Pechino ha allineato le 16 giocatrici rimaste al terzo turno dopo aver visto le prime big entrare in campo. Un secondo turno che si è rivelato insidioso sia per Coco Gauff sia per Naomi Osaka, entrambe qualificatesi al prossimo turno ma con una discreta dose di fatica.

L’ex numero 1 del mondo, soprattutto, ha dovuto sudare per quasi due set prima di scardinare il muro di Yulia Putintseva. 3-6 6-4 6-2 il punteggio finale con la giapponese che ha dimostrato ancora una volta come il gioco della kazaka sia per lei abbastanza indigesto tanto che solo ora, con la terza vittoria consecutiva, ha quantomeno pareggiato la situazione nei confronti diretti (3-3). Il break che ha sbloccato un po’ la situazione per Naomi, infatti, è giunto solo sul 4-4 del secondo set prima di un terzo molto più agevole. Al terzo turno troverà Katie Volynets, che ha superato Marta Kostyuk 7-5 6-3 e un’ucraina che è parsa abbastanza infastidita da un dolore alle costole che ha costretto anche l’intervento in campo del fisioterapista.

Kostyuk e Putintseva sono due delle otto teste di serie che non hanno potuto proseguire il loro cammino. Con loro anche Caroline Dolehide (n.33), Katerina Siniakova (n.27), Anastasia Potapova (n.28), Ekaterina Alexandrova (n.22), Leylah Fernandez (n.20) ed Emma Navarro (n.6). In questa ecatombe la più sorprendente è quella della recente semifinalsta dello US Open, che per quasi tutta la stagione ha avuto buona/ottima regolarità soprattutto nei primi turni e invece è incredibilmente franata in un netto 6-2 6-4 cotnro Zhang Shuai che così, dopo 24 sconfitte consecutive, ora si ritrova in una mini-serie positiva di due vittorie e da 595 del mondo è la giocatrice dal ranking più basso a battere una top-10 nella storia di questo torneo. Al terzo turno, tra l’altro, avrà un’altra sorpresa: Greet Minnen, che ha sconfitto 7-5 2-6 6-4 Potapova.

Esordio tranquillo per la finalista dello US Open Jessica Pegula, numero 2 del seeding, che si è imposta 6-1 7-6(4) contro Diane Parry. Al prossimo turno avrà la testa di serie numero 32 Veronika Kudermetova, impostasi 3-6 6-4 7-5 contro Wang Xinyu. Bene pur senza brillare pure Gauff, numero 4 del tabellone, che ha vissuto una nuova partita di tanti alti e bassi nel suo 2024 contro Clara Burel. Era la prima uscita col nuovo coach Matt Daly e il risultato finale è un 7-5 6-3 con tanta fatica all’interno dei singoli game, dovendosi salvare sul 5-5 0-30 nel primo parziale e strappando il break decisivo nel secondo solo sul 4-3 rientrando poi dal 15-40 nel momento di chiudere. Adesso avrà Katie Boulter, numero 26 del tabellone.

Risultati

E. Avanesyan b. [33] C. Dolehide 6-2 5-7 6-2

[Q] Y. Starodubtseva b. [27] K. Siniakova 6-2 6-2

P. Stearns b. [20] L. Fernandez 7-5 6-2

[10] A. Kalinskaya b. [Q] H. Baptiste 4-6 7-6(2) 7-6(5)

K. Volynets b. [14] M. Kostyuk 7-5 6-3

N. Osaka b. [21] Y. Putintseva 3-6 6-4 6-2

[26] K. Boulter b. T. Townsend 6-4 6-4

[4] C. Gauff b. C. Burel 7-5 6-3

[WC] Zhang S. b. [6] E. Navarro 6-4 6-2

[Q] G. Minnen b. [28] A. Potapova 7-5 2-6 6-4

[23] M. Frech b. [Q] A. Parks 6-4 5-7 6-4

[12] D. Shnaider b. S. Kenin 6-2 6-3

[15] P. Badosa b. V. Tomova 6-3 6-2

[Q] R. Sramkova b. [22] E. Alexandrova 5-7 6-4 6-3

[32] V. Kudermetova b. Wang Xinyu 3-6 6-4 7-5

[2] J. Pegula b. D. Parry 6-1 7-6(4)

