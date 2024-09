Cocciaretto si impone al terzo set. Muchova sul velluto

Elisabetta Cocciaretto è riuscita a passare il primo turno nell’importante WTA 1000 di Pechino, penultimo appuntamento stagionale con la categoria più prestigiosa del circuito WTA a eccezione degli Slam.

La marchigiana, pur in una partita con qualche alto e basso di troppo, si è imposta 4-6 6-4 6-3 contro la qualificata Arina Rodionova grazie a un’ottima serie finale dove è rientrata da un break di ritardo per mettere insieme cinque game consecutivi. Al prossimo turno, per lei, ci sarà Elise Mertens, numero 24 del seeding.

Si è scoperta invece la prima avversaria di Jasmine Paolini: sarà Clara Tauson, con la danese che ha battuto 5-7 6-4 6-1 Harriet Dart in una partita di quasi tre ore. Ben oltre le quattro ore, invece, ci son volute a Sara Sorribes Tormo per battere la wild-card cinese Gao Xinyu: 6-7(4) 7-5 7-5 l’incredibile punteggio per la spagnola, che ha concluso in quattro ore e 15 minuti per la partita più lunga della carriera, lei che a fine marzo aveva perso invece in quattro ore e 14 minuti in un WTA 125 a San Luis Potosi (Cile) contro Anca Todoni.

Tra gli altri risultati, ha impressionato la partita di Karolina Muchova che con 26 vincenti e appena otto errori gratuiti ha superato Anna Blinkova 6-1 6-1. Si è scoperta invece la prima avversaria di Aryna Sabalenka: è la thailandese Mananchaya Sawangkaew, anche lei passata dal tabellone di qualificazioni come la rivale odierna Zarina Diyas, sconfitta 6-2 6-3. Classe 2002, numero 187 del mondo, è l’esordio assoluto per lei nel circuito maggiore.

Risultati (avversaria al secondo turno)

[Q] M. Sawangkaew b. [Q] Z. Diyas 6-2 6-3 ([1] A. Sabalenka)

A. Krueger b. Wang Y. 3-6 6-4 6-2 ([29] L. Sun)

[Q] S. Sorribes Tormo b. [WC] Gao Y. 6-7(4) 7-5 7-5 ([18] M. Keys)

[WC] Wei S. b. E. G. Ruse 6-4 7-6(8) ([13] B. Haddad Maia)

C. Bucsa b. [WC] Yao X. 6-3 6-2 ([11] L. Samsonova)

E. Cocciaretto b. [Q] A. Rodionova 4-6 6-4 6-3 ([24] E. Mertens)

K. Muchova b. A. Blinkova 6-1 6-1 ([30] Yue Y.)

J. Cristian b. A. Bondar 6-1 7-6(5) ([7] B. Krejcikova)

C. Tauson b. H. Dart 5-7 6-4 6-1 ([4] J. Paolini)

Uchikima M. b. [WC] Shi Y. 6-3 6-4 ([31] M. Linette)

I. C. Begu b. [WC] Ma Y. 1-6 6-4 6-1 ([17] M. Andreeva)

V. Golubic b. Wang Xiyu 7-6(0) 0-6 6-3 ([16] D. Vekic)

[LL] J. Fett b. [WC] Wang Meiling 6-0 6-1 ([9] D. Kasatkina)

C. Osorio b. A. Tomljanovic 1-6 6-3 6-3 ([34] A. Anisimova)

N. Podoroska b. [WC] Ren Y. 6-4 6-2 ([25] D. Yastremska)

[LL] K. Rakhimova b. [Q] K. Birrell 6-2 6-4 ([5] Zheng Q.)

