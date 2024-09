WTA 1000 Pechino: Paolini torna in campo, Bronzetti contro Osaka

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye

[Q/LL] vs [Q/LL]

Wang Y. vs A. Krueger

bye vs [29] L. Sun

[18] M. Keys vs bye

[WC] Gao X. vs [Q/LL]

[Q/LL] vs [WC] Wei S.

bye vs [13] B. Haddad Maia

[11] L. Samsonova vs bye

[WC] Yao X. vs C. Bucsa

[Q/LL] vs E. Cocciaretto

bye vs [24] E. Mertens

[30] Yue Y. vs bye

A. Blinkova vs K. Muchova

A. Bondar vs J. Cristian

bye vs [7] B. Krejcikova

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] J. Paolini vs bye

H. Dart vs C. Tauson

Uchijima M. vs [WC] Shi H.

bye vs [31] M. Linette

[17] M. Andreeva vs bye

[WC] Ma Y. X. vs I. C. Begu

V. Golubic vs Wang Xiyu

bye vs [16] D. Vekic

[9] D. Kasatkina vs bye

[WC] Wang M. vs [Q/LL]

C. Osorio vs A. Tomljanovic

bye vs [19] A. Pavlyuchenkova

[25] D. Yastremska vs bye

[WC] Ren Y. vs N. Podoroska

[Q/LL] vs E. Raducanu

bye vs [5] Zheng Q.

3° QUARTO DI TABELLONE

[8] A. Ostapenko vs bye

E. Avanesyan vs [Q/LL]

[Q/LL] vs L. Siegemund

bye vs [27] K. Siniakova

[20] L. Fernandez vs bye

J. Bouzas Maneiro vs P. Stearns

V. Gracheva vs [Q/LL]

bye vs [10] A. Kalinskaya

[14] M. Kostyuk vs bye

K. Volynets vs [Q/LL]

L. Bronzetti vs N. Osaka

bye vs [21] Y. Putintseva

[26] K. Boulter vs bye

M. Trevisan vs T. Townsend

C. Burel vs C. Dolehide

bye vs [4] C. Gauff

4° QUARTO DI TABELLONE

[6] E. Navarro vs bye

[WC] Zhang S. vs M. Kessler

G. Minnen vs E. Andreeva

bye vs [28] A. Potapova

[23] M. Frech vs bye

Wang Q. vs [Q/LL]

S. Kenin vs A. Bogdan

bye vs vs [12] D. Shnaider

[15] P. Badosa vs bye

L. Tsurenko vs V. Tomova

A. Kalinina vs B. Pera

bye vs [22] E. Alexandrova

[32] V. Kudermetova vs bye

A. Anisimova vs Wang Xinyu

D. Parry vs [Q/LL]

bye vs [2] J. Pegula

tenniste assenti



Iga Swiatek

Elena Rybakina

Danielle Collins

Maria Sakkari

Ons Jabeur

Elina Svitolina

Victoria Azarenka

Caroline Garcia

Marketa Vondrousova

Linda Noskova

Karolina Pliskova

Caroline Wozniacki

Bianca Andreescu

Dalla stessa categoria