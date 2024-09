Swiatek, forfait a Pechino: salta la campionessa in carica

Iga Swiatek non sarà al via del WTA 1000 di Pechino. La numero 1 del mondo e campionessa in carica del torneo cinese ha dovuto rinunciare citando motivazioni personali.

La polacca, che già aveva saltato il WTA 500 di Seoul, è così a un secondo forfait consecutivo. Abbastanza inusuale e inatteso, soprattutto perché per la seconda volta la cancellazione arriva poco dopo che aveva direttamente o indirettamente confermato la sua partecipazione.

La scorsa settimana infatti, il giornalista polacco Dominik Senkowski citando una fonte del team di Swiatek aveva annunciato che nei piani di Iga c’era ancora di essere in campo in Corea del Sud. Nel giro di 48 ore l’annuncio del forfait. Stavolta, la stessa Swiatek era apparsa non più tardi di un paio di giorni fa in un video come prassi per i big che annunciano la loro presenza nei grandi tornei. Ora invece la WTA ha annunciato il forfait: “La numero 1 del mondo e campionessa in carica Iga Swiatek ha dato forfait al WTA 1000 di Pechino a causa di questioni personali” riportando poi un comunicato della stessa polacca che ricalca quanto detto.

Al momento non si sa molto di più e l’ultima immagine di Swiatek è lei protagonista di una brutta partita nell’eliminazione subita allo US Open contro Jessica Pegula che ha anche sollevato una discreta quantità di critiche per il suo modo di stare in campo, non riuscendo più e più volte a contenere le proprie emozioni negative.

Già qualificata alle WTA Finals di Riyad, Iga potrebbe tornare in campo a Wuhan tra due settimane circa per l’ultimo WTA 1000 della stagione. Salvo ulteriori novità sulla vicenda.

Dalla stessa categoria