Osaka vince e trova Gauff, Sabalenka e Muchova senza problemi

Naomi Osaka non ha perso tempo dopo il rinvio della sua partita di ieri contro Katie Volynets ed è ancora una volta agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino. La giapponese, che ha vinto l’edizione 2019 battendo Ashleigh Barty in finale, ha concluso la sua pratica con un netto 6-3 6-2 contro la californiana e ritroverà ora Coco Gauff.

Di per sé la partita, come tante altre finora, non ha dato grandi indicazioni anche perché la differenza tra le due è tale che se tutto fila nella norma è abbastanza difficile per una pur volenterosa Volynets rimanere agganciata al punteggio. Naomi, pur in un’annata di alti e bassi, ha le qualità su questi campi per vincere contro tante e nemmeno diversi game nel secondo parziale colmi di errori hanno veramente riaperto la porta di una partita ipotecata al secondo game del primo parziale quando, alla seconda occasione avuta, ha subito fatto il break ed è scappata sul 3-0.

In una partita priva di affanni al servizio, l’unica cosa che è uscita dal copione è il fastidio che Osaka stessa provava per buona parte del secondo parziale agli errori soprattutto col dritto che continuavano ad aumentare. C’era vento e il campo su cui si trovava, il terzo in ordine d’importanza, è molto più esposto alle influenze atmosferiche rispetto al centrale (col tetto) e il secondo, con le tribune coperte, però continuava a sbagliare e più c’erano errori e più si infastidiva quasi a chiamarsi un altro gratuito. Ha risolto bene, alla fine, ma adesso avrà un altro genere di partita: il bilancio contro Gauff è 2-2.

Piuttosto simile anche la sfida vinta da Aryna Sabalenka contro Ashlyn Krueger. 6-2 6-2 il punteggio conclusivo e una numero 1 del seeding nemmeno troppo centrata, un po’ come nella sua prima uscita nel torneo cinese. Ha subito messo divario tra lei e la statunitense e ha avuto molto agio a controllare i propri turni di battuta, ma soprattutto non subiva particolari velleità se non con qualche buona prima dell’avversaria. Aveva talmente tanto in mano il gioco che spesso dopo i servizi cercava smorzae, lasciava andare il braccio sciolto e senza nemmeno impressionare ha perso appena quattro game per la vittoria numero 48 del suo 2024, la quattordicesima consecutiva che la porta a una manciata di punti, nella Race, da Iga Swiatek su cui però ci sono sempre più dubbi se potrà tornare in campo a breve o proverà eventualmente a esserci per le WTA Finals.

Vittorie agevoli anche per Madison Keys (6-3 6-3 contro Beatriz Haddad Maia) che ora sfiderà proprio Sabalenka e per Karolina Muchova (6-1 6-3 contro Jaqueline Cristian) che se la vedrà ora contro Cristina Bucsa (4-6 6-2 6-2 a Elise Mertens).

Risultati

[1] A. Sabalenka b. A. Krueger 6-2 6-2

[18] M. Keys b. [13] B. Haddad Maia 6-3 6-3

C. Bucsa b. [24] E. Mertens 4-6 6-2 6-2

K. Muchova b. [Q] J. Cristian 6-1 6-2

[3] J. Paolini vs [31] M. Linette

[17] M. Andreeva vs [24] D. Vekic

[9] D. Kasatkina vs [34] A. Anisimova

N. Podoroska vs [5] Zheng Q.

[10] A. Kalinskaya b. P. Stearns 3-6 6-3 2-1 ritiro

N. Osaka b. K. Volynets 6-3 6-2

