Osaka passa su Bronzetti, fuori Trevisan. Zhang vince dopo 24 sconfitte consecutive

Si è concluso con due sconfitte su altrettante partite giocate il capitolo delle tenniste italiane nella prima giornata del WTA 1000 di Pechino. Siamo al nono appuntamento su dieci nella categoria per il 2024 e purtroppo né Martina Trevisan né Lucia Bronzetti han saputo vincere il loro match d’esordio.

L’avversaria della romagnola era davvero difficile da gestire, perché Naomi Osaka è stata campionessa nel 2019 e ha rivelato in conferenza stampa come voglia cercare una scossa al suo rientro in campo dopo la maternità. È divenuta ufficiale la collaborazione con Patrick Mouratoglou e ha spiegato che parte di quel sentimento di rivalsa che sta covando è aumentato con la possibilità di poter lavorare con l’allenatore che ha guidato Serena Williams, suo grande idolo, facendole probabilmente decidere per un cambio drastico nel fermare il lavoro con Wim Fissette: “Sono a un punto della carriera dove vorrei non avere rimpianti, magari anche prendendo decisioni pesanti per imparare quanto più possibile. Il fatto che Mouratoglou fosse stato a lungo coach di Serena mi aveva fatto evitare l’idea perché lo ritenevo uno (di un livello) troppo alto. Poi l’ho incontrato, ho parlato con lui e ho capito fosse veramente un ottimo coach e sono felice di aver cominciato questo progetto”.

La partita contro Lucia, tolto un inizio un po’ equilibrato, è divenuta molto agevole da metà primo set fino al 6-3 6-2 conclusivo per un secondo turno, ora, che la vedrà contro la testa di serie numero 21 Yulia Putintseva, vincitrice di tre dei cinque confronti diretti giocati.

Fuori anche Trevisan, sconfitta 6-2 4-6 6-3 contro Taylor Townsend. In un match che dal secondo set è divenuto abbastanza equilibrato, a fare la differenza è stato quel passaggio a vuoto della toscana nel set decisivo dall’1-0 e servizio in suo favore l’ha vista scivolare fino all’1-4.

Tra gli altri risultati, da segnalare il successo di Zhang Shuai contro McCartney Kessler per 7-6(5) 7-6(1) a interrompere una serie di 24 sconfitte consecutive per la cinese, record negativo assoluto tra il circuito ATP e quello WTA.

Risultati (avversarie al secondo turno)

E. Avanesyan vs [LL] E. Bektas ([33] C. Dolehide)

[Q] Y. Starodubtseva b. L. Siegemund 6-4 7-6(4) ([27] K. Siniakova)

J. Bouzas Maneiro vs P. Stearns ([20] L. Fernandez)

V. Gracheva vs H. Baptiste ([10] A. Kalinskaya)

K. Volynets b. [Q] D. Galfi ([14] M. Kostyuk)

N. Osaka b. L. Bronzetti 6-3 6-2 ([21] Y. Putintseva)

T. Townsend b. M. Trevisan 6-2 4-6 6-3 ([26] K. Boulter)

C. Burel b. [LL] T. Korpatsch 3-6 7-5 6-3 ([4] C. Gauff)

[WC] Zhang S. b. M. Kessler 7-6(5) 7-6(1) ([6] E. Navarro)

G. Minnen b. E. Andreeva 7-5 6-1 ([28] A. Potapova)

[PR] Wang Q. vs [Q] A. Parks ([23] M. Frech)

S. Kenin b. A. Bogdan 7-5 6-2 ([12] D. Shnaider)

V. Tomova b. L. Tsurenko 7-5 6-2 ([15] P. Badosa)

A. Kalinina vs [Q] R. Sramkova ([22] E. Alexandrova)

[LL] M. Hontama vs Wang Xinyu ([32] V. Kudermetova)

D. Parry vs [Q] Liang E. S. ([2] J. Pegula)

