Ranking ATP/WTA: Collins rientra in top ten. Ok Darderi, boom Mpetshi Perricard

Danielle Collins rientra nella top ten del ranking WTA. La trentenne statunitense vanta un career high al numero 7, stabilito l’11 luglio di due anni fa. Da allora, però, molti problemi di salute l’avevano afflitta, impedendole di concentrare i propri sforzi sul tennis.

Nella classifica dello scorso 5 febbraio, neanche quattro mesi fa, la giocatrice della Florida, che ha annunciato l’intenzione di ritirarsi a fine stagione, era scivolata addirittura al numero 71. Poi una lesta risalita, che oggi, grazie alla finale raggiunta nel “500” di Strasburgo, la riporta nell’élite mondiale, giusto al decimo posto, due gradini più in alto rispetto a lunedì scorso.

A lasciarle spazio in top ten è Jelena Ostapenko, ora undicesima (- 1). Alle spalle della lettone, riecco un’altra ex n. 7, Madison Keys, che ha battuto Collins nel match clou francese e diviene dodicesima (+ 4).

Oltre la cinquantesima posizione, si distinguono le protagoniste del “250” di Rabat: la finalista Mayar Sherif (53; + 13), la vincitrice Peyton Stearns (62; + 19), le semifinaliste Viktoriya Tomova (75; + 9) e Kamilla Rakhimova (87; + 18).

Perde leggermente terreno la migliore azzurra, Jasmine Paolini, ora quindicesima (- 2). La toscana precede Elisabetta Cocciaretto (51; + 1), Lucia Bronzetti (67; – 19), Martina Trevisan (92; – 4), Sara Errani (95; 0) e Lucrezia Stefanini (169; + 2).

Tutto fermo nelle posizioni di vertice del ranking ATP, sempre guidato da Novak Djokovic davanti a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Tra i venti sale Alexander Bublik (17; + 2), semifinalista a Lione, e perde terreno il finalista degli Internazionali Nicolas Jarry (19; – 3), che dodici mesi or sono aveva sbancato Ginevra.

Poco oltre, pur senza scendere in campo, ritocca il primato personale l’altro cileno Alejandro Tabilo (24; + 1), reduce dal penultimo atto del Foro Italico.

In forte crescita Tomas Machac (34; + 10), finalista a Ginevra (dove ha sconfitto Djokovic per cedere a Ruud) e, più in basso, il ventenne francese Giovanni Mpetshi Perricard, che, sbancando a sorpresa il torneo di Lione, sua città natale, debutta nei cento, direttamente al n. 66 (+ 51). A gennaio non figurava ancora nemmeno tra i duecento.

Bene anche il suo connazionale Hugo Gaston (88; + 16), approdato ai quarti nello stesso torneo dalle qualificazioni. In calo, al contrario, Francisco Cerundolo (27; – 4), Arthur Fils (38; – 8) e Brandon Nakashima (84; – 16).

Tra gli italiani, alle spalle di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (30; + 1) e Matteo Arnaldi (35; + 1), continua a progredire Luciano Darderi. Il ventiduenne di origini argentine, semifinalista a Lione, guadagna altre sette posizioni, issandosi alla quarantesima, suo nuovo career high. Il 5 febbraio, alla vigilia del successo nel “250” di Cordoba, era quasi cento gradini più in basso, al n. 136.

Dietro a Lorenzo Sonego (49; + 1), migliora se stesso anche Flavio Cobolli (53; + 3), giunto al penultimo atto a Ginevra. Tra i cento vi sono, inoltre, Luca Nardi (72; – 2), Fabio Fognini (93; – 2) e Matteo Berrettini (97; – 1).

Oltre la centesima posizione, troviamo Stefano Napolitano (125; 0), Francesco Passaro (134; – 1), Matteo Gigante (138; – 1), Giulio Zeppieri (148; 0), Andrea Pellegrino (159; + 1), Andrea Vavassori (170; 0) e Mattia Bellucci (173; 0). Esce dai duecento Stefano Travaglia (202; – 8).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Jannik Sinner, 3 Carlos Alcaraz, 4 Alexander Zverev, 5 Daniil Medvedev, 6 Andrey Rublev, 7 Casper Ruud, 8 Hubert Hurkacz, 9 Stefanos Tsitsipas, 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Marketa Vondrousova, 7 Maria Sakkari, 8 Qinwen Zheng, 9 Ons Jabeur, 10 Danielle Collins (+ 2).

