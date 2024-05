Sinner conferma: “Io e Anna Kalinskaya stiamo insieme”

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono una coppia. Dopo settimane di rumors e indizi scovati sui social, è lo stesso Jannik a confermare la relazione in conferenza stampa.

“Sapete che non mi piace parlare di certe cose. Comunque sì, io e Anna stiamo insieme, ma teniamo tutto molto privato e non dirò di più“. Questa l’unica frase che l’azzurro ha riferito ai giornalisti dopo il suo esordio vincente al Roland Garros.

Le voci di una frequentazione tra i due hanno iniziato a serpeggiare due settimane fa, quando Sinner si trovava a Torino per il recupero dal problema all’anca. Jannik aveva incontrato i giovani tennisti della Next Tennis Academy presso il circolo Eridano, dove anche la 26enne russa si era allenata il giorno stesso.

Il gossip ha così iniziato a rimbalzare su ogni testata, così sui social i fan impazziti hanno iniziato a commentare con le più variegate congetture.

Le foto pubblicate da Dagospia, che ritraevano la coppia paparazzata in un ristorante di Parigi, e quella sui campi di allenamento alla vigilia del Roland Garros, hanno sdoganato la relazione, offrendo così ulteriori conferme.

La presenza sugli spalti di Anna prima e di Jannik poi durante i rispettivi match di esordio (segnale inequivocabile di una frequentazione tra tennisti) ha infine suggellato la relazione, confermata dall’azzurro in conferenza.

I wish you two all the happiness. pic.twitter.com/iBJLagzza0

— EllenOntour (@ewsdn) May 27, 2024