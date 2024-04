Ranking ATP/WTA: Paolini eguaglia Reggi. Ok Kostyuk e Struff

Jasmine Paolini non smette di stupire. Sbancato a febbraio il “1000” di Dubai, l’indiscussa leader azzurra ha raggiunto i quarti nel “500” di Stoccarda, tradizionalmente il torneo più prestigioso di questa categoria, battendo la n. 9 del mondo Ons Jabeur e arrendendosi soltanto in tre set alla futura trionfatrice, la n. 4 Elena Rybakina.

Questa nuova prova brillante consente alla ventottenne toscana di ritoccare ulteriormente il career high nel ranking WTA, che oggi la vede scavalcare la brasiliana Beatriz Haddad Maia al tredicesimo posto.

Paolini eguaglia così il miglior piazzamento ottenuto da Raffaella Reggi, che l’ottenne il 25 aprile 1988. Meglio di loro, tra le italiane nell’epoca computerizzata, hanno fatto solo in cinque: nell’ordine, Francesca Schiavone (n. 4 nel gennaio 2011), Sara Errani (n. 5 nel maggio 2013), Flavia Pennetta (n. 6 nel settembre 2015), Roberta Vinci (n. 7 nell’aprile 2016) e Silvia Farina (n. 11 nel maggio 2002).

Da notare, inoltre, che nella graduatoria odierna Jasmine è a soli ventisette punti (2938 a 2965) da colei che la precede, la ceca Karolina Muchova. Alle sue spalle, tra le nostre rappresentanti, troviamo Lucia Bronzetti (46; 0), Elisabetta Cocciaretto (54; + 1), Martina Trevisan (76; + 2), Sara Errani (100; + 2), Camila Giorgi (114; 0) e Lucrezia Stefanini (159; – 14).

Fra le top ten si registra uno scambio di posizioni: Marketa Vondrousova, semifinalista in Germania, scippa la settima (+ 1) a Qinwen Zheng, out negli ottavi.

Migliora se stessa, sfiorando l’ingresso fra le venti, l’ucraina Marta Kostyuk (21; + 6), finalista a Stoccarda, mentre recuperano terreno le protagoniste del “250” di Rouen, Sloane Stephens (33; + 6), che ha conquistato il titolo, e Magda Linette (48; + 12), da lei sconfitta nell’ultimo atto.

Più giù, entrano fra le cento l’argentina Julia Riera (94; + 18), al debutto, e l’ungherese Anna Bondar (95; + 13), rispettivamente vincitrice e finalista del W75 di Chiasso.

Nulla si muove nella top ten del ranking ATP, in cui Casper Ruud, prendendosi nella finale del “500” di Barcellona una lesta rivincita su Stefanos Tsitsipas, che l’aveva superato nel “1000” di Monte-Carlo, tiene a distanza il greco, allungando in sesta posizione.

Taylor Fritz, finalista nel “250” di Monaco, risale al tredicesimo posto (+ 2), operando al contempo l’immediato controsorpasso a Ben Shelton (15; – 1) e tornando numero uno statunitense dopo una settimana.

Jan Lennard Struff, che ha sconfitto Fritz nel match clou bavarese alzando il primo trofeo in carriera nel Tour maggiore, guadagna a sua volta quattro posizioni: il tedesco diviene numero 24, appena tre gradini più in basso rispetto al primato personale, stabilito nel giugno scorso.

In crescita anche Tomas Martin Etcheverry (27; + 3) e Arthur Fils (32; + 4), giunti rispettivamente in semifinale e nei quarti a Barcellona, nonché Mariano Navone (41; + 11) e, soprattutto, Marton Fucsovics (53; + 29), finalista e vincitore a Bucarest.

Rientra nei cento Cristian Garin (92; + 14), in semi a Monaco, vi debutta Francisco Comesana (96; + 19), impostosi nel terzo Challenger di Oeiras, e vi si riavvicina Gregoire Barrere (108; + 20), giunto al penultimo atto di Bucarest partendo dalle qualificazioni.

In netta discesa, al contrario, Daniel Evans (69; – 20) e Botic van de Zandschulp (115; – 26).

Restano nove gli azzurri tra i cento. Dietro a Jannik Sinner, che si conferma secondo, perde terreno Lorenzo Musetti (29; – 5), out al debutto in quel di Barcellona, dove l’anno scorso aveva raggiunto la semifinale. Seguono Matteo Arnaldi (36; + 4 con i quarti in Catalogna), Lorenzo Sonego (52; – 1), Luciano Darderi (60; + 4, career high), Flavio Cobolli (64; – 2), Luca Nardi (84; – 3), Fabio Fognini (94; + 1) e Matteo Berrettini (98; 0).

Oltre la centesima posizione figurano Stefano Napolitano (126; – 1), Matteo Gigante (139; + 2), Giulio Zeppieri (141; + 5), Andrea Vavassori (157; – 1), Andrea Pellegrino (166; – 1), Mattia Bellucci (181; – 1) e Stefano Travaglia (196; + 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Jannik Sinner, 3 Carlos Alcaraz, 4 Daniil Medvedev, 5 Alexander Zverev, 6 Casper Ruud, 7 Stefanos Tsitsipas, 8 Andrey Rublev, 9 Hubert Hurkacz, 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Maria Sakkari, 7 Marketa Vondrousova (+ 1), 8 Qinwen Zheng (- 1), 9 Ons Jabeur, 10 Jelena Ostapenko.

Dalla stessa categoria