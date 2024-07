Ranking ATP/WTA: Berrettini, che risalita! Fils in top 20

Matteo Berrettini alla riscossa. Il ventottenne capitolino ha conquistato a Gstaad il nono titolo in carriera nel circuito maggiore, secondo stagionale dopo Marrakech (nonché secondo nell’evento svizzero, che aveva già fatto suo nel 2018), e ciò gli permette di effettuare un balzo consistente nel ranking ATP.

Berrettini mette a segno un sonante + 32, che lo porta direttamente dall’ottantaduesimo al cinquantesimo posto. Mancava dalla top 50 da quasi un anno, per la precisione dall’edizione della classifica datata 28 agosto 2023, alla vigilia degli US Open (era n. 36).

Aumentano i rimpianti per lo sfortunato sorteggio di Wimbledon, che lo ha posto di fronte a Sinner già al secondo turno. Fosse stato inserito nella parte opposta del tabellone, con ogni probabilità avremmo visto il romano arrivare alle fasi conclusive del torneo. Da ora in avanti, comunque, ci saranno tempo e modo per recuperare ulteriormente il terreno perduto.

Davanti a Matteo, tra gli italiani, figurano Jannik Sinner, che si conferma in vetta per la settima settimana consecutiva, Lorenzo Musetti (17; – 1), Luciano Darderi (33; + 2, career high con i quarti ad Amburgo), Matteo Arnaldi (40; – 1) e Flavio Cobolli (48; 0). Seguono Lorenzo Sonego (54; – 2), Fabio Fognini (70; + 10 con i quarti a Gstaad), e Luca Nardi (75; + 1),

Oltre il centesimo posto troviamo Stefano Napolitano (131; – 6), Francesco Passaro (142; – 16), Mattia Bellucci (146; – 1), Matteo Gigante (149; – 3), Andrea Pellegrino (156; – 3) e Giulio Zeppieri (174; – 1).

In top ten si segnala uno scambio di posizioni: Casper Ruud strappa l’ottava ad Andrey Rublev. Entrambi sono usciti al debutto in quel di Bastad, dove l’anno scorso il russo aveva sconfitto il norvegese nel match clou.

Il successo nel “500” di Amburgo, dove in finale ha sconfitto il numero 4 del mondo e beniamino di casa Sascha Zverev, vale ad Arthur Fils il debutto in top twenty. L’emergente francese, classe 2004, è giusto ventesimo, otto gradini più in alto rispetto a lunedì scorso.

Stabilisce il record personale anche il portoghese Nuno Borges (42; + 9), che a Bastad ha ottenuto il primo centro pieno nel Tour.

Più in basso, in fortissima rimonta il francese Quentin Halys (125; + 67), finalista a Gstaad dalle qualificazioni, e il ventidue volte campione Slam Rafael Nadal (161; + 100), che in Svezia ha raggiunto l’ultimo atto di un torneo per la prima volta dopo due anni.

Bruschi cali per Sumit Nagal (80; – 12), Zizou Bergs (87; – 14) e Albert Ramos Viñolas (124; – 27).

Nel ranking WTA, immobile la top twenty, poco oltre spiccano le avanzate della ventenne russa Diana Shnaider (23; + 5), vincitrice a Budapest, al career high, e della ceca Karolina Muchova (29; + 6), finalista a Palermo.

Bene anche la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (104; + 30), spintasi al match clou in Ungheria. Segno fortemente negativo, al contrario, per Mayar Sherif (87; – 20) e Ana Bogdan (96; – 28).

Tra le azzurre, Jasmine Paolini si conferma saldamente quinta. Seguono Elisabetta Cocciaretto (46; 0), Lucia Bronzetti (67; + 3), Martina Trevisan (74; + 3), Sara Errani (95; + 1) e Lucrezia Stefanini (158; + 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Novak Djokovic, 3 Carlos Alcaraz, 4 Alexander Zverev, 5 Daniil Medvedev, 6 Alex de Minaur, 7 Hubert Hurkacz, 8 Casper Ruud (+ 1), 9 Andrey Rublev (- 1), 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Coco Gauff, 3 Aryna Sabalenka, 4 Elena Rybakina, 5 Jasmine Paolini, 6 Jessica Pegula, 7 Qinwen Zheng, 8 Maria Sakkari, 9 Danielle Collins, 10 Barbora Krejcikova.

Dalla stessa categoria