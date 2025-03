Ranking ATP/WTA: Sinner raggiunge Murray. Volano Draper e Andreeva

Jannik Sinner consolida la sua leadership nel ranking ATP. Sembrerebbe un paradosso, visto che il fuoriclasse altoatesino è costretto ai box dalla nota sospensione “concordata” con la WADA: eppure è così, dato che i suoi principali rivali non stanno riuscndo ad approfittare fino in fondo della sua assenza.

Oggi Sinner conta 11330 punti, esattamente come due settimane fa, contro i 7945 di Alexander Zverev, secondo (190 in meno) e i 6910 di Carlos Alcaraz, terzo (600 in meno). A Indian Wells il tedesco è uscito al debutto, mentre lo spagnolo, che era bicampione uscente, si è fermato alle semifinali.

Jannik è dunque numero uno del mondo per la quarantunesima settimana consecutiva. Supera così Ilie Nastase, che arrivò a quota 40 (tra il 23 agosto 1973, quando fu diffusa la prima classifica ufficiale computerizzata, e il 2 giugno 1974), e raggiunge Andy Murray, in vetta senza interruzioni dal 7 novembre 2016 al 20 agosto 2017.

A far compagnia in top 100 al tre volte campione Slam sono dieci azzurri: Lorenzo Musetti (16; 0), Matteo Berrettini (30; – 1), Matteo Arnaldi (35; 0), Lorenzo Sonego (38; – 1), Flavio Cobolli (43; – 3), Luciano Darderi (61; – 1), Mattia Bellucci (72; – 2), Luca Nardi (84; – 17), Francesco Passaro (94; – 4) e Fabio Fognini (97; – 2).

Rientra nei duecento Matteo Gigante (185; + 32), che in California ha passato le qualificazioni e un turno nel main draw.

Ritorna in top five Novak Djokovic (quinto; + 2): il serbo, che pure è stato subito eliminato per la seconda volta di fila, si giova dell’emorragia di punti patita da Casper Ruud (sesto; – 1) e Daniil Medvedev (ottavo; – 2).

In top ten irrompe Jack Draper, che a Indian Wells ha conquistato il primo titolo in un Master 1000. Il ventitreenne britannico, semifinalista agli ultimi US Open, sale la bellezza di sette gradini, arrampicandosi al numero 7, di gran lunga suo career high.

Tra i dieci migliori, oltre a Medvedev, Draper si mette alle spalle Andrey Rublev (nono; – 1) e Stefanos Tsitsipas (decimo; – 1), relegando Alex de Minaur (undicesimo; – 1) al di fuori dell’élite mondiale.

In top twenty, migliora se stesso il francese Arthur Fils (18; + 3), spintosi ai quarti. Analogo piazzamento ha ottenuto Tallon Griekspoor (34; + 9), che recupera terreno.

Più in basso, prosegue l’ascesa del fenomenale diciottenne brasiliano Joao Fonseca (60; + 20), che si è aggiudicato il Challenger 175 di Phoenix. Bene anche il veterano giapponese Kei Nishikori (64; + 12), in semi nel medesimo torneo, nonché Damir Dzumhur (70; + 14) e Aleksander Kovacevic (79; + 15), rispettivamente finalista e vincitore nel “175” di Punta Cana, in scena nella Repubblica Dominicana.

Nel ranking WTA la copertina è meritata dalla scintillante Mirra Andreeva, che a Indian Wells ha alzato il secondo trofeo consecutivo in un “1000”, battendo le prime due giocatrici del mondo, Iga Swiatek in semifinale e Aryna Sabalenka nel match clou.

La diciassettenne russa rientra di prepotenza in top ten, stabilendo il nuovo primato personale al sesto posto (+ 5). Andreeva sorpassa l’azzurra Jasmine Paolini (settima; – 1), la kazaka Elena Rybakina (ottava; – 1), la cinese Qinwen Zheng (che con il piazzamento nei quarti resta nona) e la statunitense Emma Navarro (decima; – 2), mentre esce dall’élite mondiale la spagnola Paula Badosa (undicesima; – 1).

Tra le venti, dove rientra la croata Donna Vekic (19; + 3), l’altra statunitense Amanda Anisimova, pur eliminata al debutto, ritocca il primato personale: diciassettesima (+ 1).

Più in basso, si distinguono l’ex numero 4 Belinda Bencic (45; + 13), spintasi ai quarti, e la britannica Sonay Kartal (63; + 20), negli ottavi da lucky loser.

In forte calo, invece, la greca Maria Sakkari (51; – 22), la cinese Yue Yuan (93; – 25) e l’ex regina Caroline Wozniacki (118; – 32).

Tra le italiane, dietro alla citata Paolini, figurano Lucia Bronzetti (62; 0), Elisabetta Cocciaretto (82; – 10), Sara Errani (124; – 6), Martina Trevisan (136; + 1), Lucrezia Stefanini (146; – 1) e Nuria Brancaccio (185; – 4). Esce, per il momento, dalle duecento Giorgia Pedone (201; – 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Taylor Fritz, 5 Novak Djokovic (+ 2), 6 Casper Ruud (- 1), 7 Jack Draper (+ 7), 8 Daniil Medvedev (- 2), 9 Andrey Rublev (- 1), 10 Stefanos Tsitsipas (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Jessica Pegula, 5 Madison Keys, 6 Mirra Andreeva (+ 5), 7 Jasmine Paolini (- 1), 8 Elena Rybakina (- 1), 9 Qinwen Zheng, 10 Emma Navarro (- 2).

Dalla stessa categoria