Ranking ATP/WTA: Sinner allunga in vetta. Djokovic n. 2, ok Hurkacz

Jannik Sinner allunga in vetta al ranking ATP. Il trionfo nel “500” di Halle, primo in carriera sull’erba e quarto stagionale nel Tour maggiore (dopo Australian Open, Rotterdam e Miami), consente all’altoatesino di sfiorare i diecimila punti: per la precisione, il ventiduenne nato a San Candido raggiunge quota 9890.

Alle sue spalle, ma distante oltre millecinquecento lunghezze, risale Novak Djokovic, secondo con 8360. Pur ancora ai box per i postumi dell’intervento al menisco del ginocchio destro, il serbo strappa il posto d’onore a Carlos Alcaraz: al Queen’s Club di Londra lo spagnolo era il campione uscente, ma è stato eliminato già al secondo turno, perdendo dunque un ingente bottino di punti e scendendo a 8130.

In top ten vi sono buone notizie anche per colui che Jannik ha sconfitto nel match clou sui prati tedeschi, Hubert Hurkacz. Il polacco, che nel penultimo atto aveva eliminato Sascha Zverev, sale due gradini, divenendo settimo, suo nuovo record personale.

Compie il percorso inverso Alex de Minaur, fuori al debutto al Queen’s, dove dodici mesi or sono si era spinto in finale. L’australiano è nono (- 2), mentre davanti a lui figura, stabile in ottava posizione, Casper Ruud.

In prossimità dell’élite mondiale, Tommy Paul, impostosi al Queen’s, scavalca Taylor Fritz in dodicesima piazza, eguagliando il proprio miglior piazzamento e divenendo il primo statunitense in classifica.

L’uscita dai venti di Alexander Bublik (23; – 6), vincitore a Halle nel 2023 e stavolta out al secondo round, regala il career high all’argentino Sebastian Baez (18; + 1). Si affaccia per la prima volta fra i top twenty Sebastian Korda (20; + 3), semifinalista al Queen’s.

Da segnalare, inoltre, i best ranking di Jack Draper (29; + 2), nei quarti in Inghilterra, e Zhizhen Zhang (33; + 9), in semi a Halle. Più in basso, brillano Rinky Hijikata (75; + 23), anch’egli nei quarti a Londra ma partendo dalle qualificazioni, e David Goffin (82; + 27), impostosi nel Challenger di Ilkley. Scivolano fuori dai cento, invece, Alexandre Muller (103; – 25) e Roberto Bautista Agut (122; – 39).

Oltre a quelle relative a Sinner, non mancano le soddisfazioni in casa Italia. Dopo la semi a Stoccarda, infatti, Lorenzo Musetti, ha raggiunto l’ultimo atto al Queen’s, denotando un’ottima confidenza con la superficie. Il toscano recupera terreno e ora è venticinquesimo (+ 5).

Seguono, tra gli azzurri, Matteo Arnaldi (35; 0), Luciano Darderi (37; – 3), Flavio Cobolli (49; 0), Lorenzo Sonego (57; 0), Matteo Berrettini (60; + 5), Luca Nardi (73; – 1) e Fabio Fognini (97; + 3).

Oltre il centesimo posto troviamo Stefano Napolitano (130; – 9), Francesco Passaro (131; – 3), Matteo Gigante (135; – 2), Mattia Bellucci (150; – 5), Giulio Zeppieri (155; – 16) e Andrea Pellegrino (158; 0).

Nel ranking WTA, immobile la top ten, spicca il debutto in top twenty di Anna Kalinskaya. La russa, finalista nel “500” di Berlino (dove non ha concretizzato cinque match point dinanzi a Jessica Pegula), mette a segno un ottimo + 7, issandosi in diciassettesima posizione.

Fra le trenta, fissano i rispettivi primati le ceche Linda Noskova (26; + 2) e Katerina Siniakova (27; + 3). Poco più in basso, risale Yulia Putintseva (35; + 7), che ha conquistato il titolo nel “250” di Birmingham.

Scivola abbondantemente oltre il centesimo posto Petra Kvitova (126; – 71), da tempo ferma per maternità. Le si avvicina la rediviva Alja Tomljanovic (135; + 55), finalista nelle West Midlands.

Resta al settimo posto la migliore italiana, Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (41; + 3 con la semifinale a Birmingham), Lucia Bronzetti (64; + 3), Sara Errani (84; + 7 con la semi nel “125” di Gaiba), Martina Trevisan (89; + 1) e Lucrezia Stefanini (150; – 11).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Novak Djokovic (+ 1), 3 Carlos Alcaraz (- 1), 4 Alexander Zverev, 5 Daniil Medvedev, 6 Andrey Rublev, 7 Hubert Hurkacz (+ 2), 8 Casper Ruud, 9 Alex de Minaur (- 2), 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Coco Gauff, 3 Aryna Sabalenka, 4 Elena Rybakina, 5 Marketa Vondrousova, 6 Jessica Pegula, 7 Jasmine Paolini, 8 Qinwen Zheng, 9 Maria Sakkari, 10 Ons Jabeur.

