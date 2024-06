Paolini e il ranking WTA live: raggiunta Vinci al n.7, n.5 col titolo

Jasmine Paolini, che oggi sfiderà Iga Swiatek nella finale di singolare del Roland Garros, è già certa di aver conquistato un posto in top-10 nella prossima classifica ufficiale della WTA.

La vittoria nei quarti di finale contro Elena Rybakina le aveva dato le chiavi per entrare tra le 10 più forti al mondo, ma col successo in semifinale contro Mirra Andreeva ha fatto ancora meglio scalando ulteriori posizioni e arrivando fino a una classifica (live, ovviamente) di numero 7 raggiungendo il best ranking in singolare di Roberta Vinci.

È tutto ancora relativo, perché contro Swiatek sarà in campo da numero 15 del mondo, il ranking con cui aveva iniziato questo Slam per lei così fortunato e ricco di soddisfazioni. In caso di successo in finale, scalerebbe due ulteriori posizioni entrando addirittura in top-5 e raggiungendo, sempre in riferimento alla classifica delle migliori giocatrici italiane nella storia dell’Era Open, la sua compagna di doppio Sara Errani.

Questa la classifica delle migliori italiane aggiornata dopo la semifinale vinta da Paolini

Francesca Schiavone, best ranking n.4

Sara Errani, best ranking n.5

Flavia Pennetta, best ranking n.6

Roberta Vinci e (con la finale raggiunta) Jasmine Paolini, best ranking n.7

