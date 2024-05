Ranking ATP/WTA: Zverev supera Medvedev. Ok Jarry, risale Passaro

Il ritorno al successo in un Master 1000 dopo quasi tre anni (l’ultimo titolo risaliva a Cincinnati 2021) e un sorpasso importante effettuato nel ranking ATP. Alexander Zverev riparte da Roma con il pieno di fiducia, forte anche del fatto di essersi messo alle spalle Daniil Medvedev in classifica. Il centro pieno agli Internazionali permette al tedesco di scavalcare il russo al quarto posto per cinquanta punti (6345 a 6295).

Sascha è già stato numero 2 (il 13 giugno di due anni fa), ma va ricordato che giusto dodici mesi or sono, in seguito all’inattività per l’infortunio alla caviglia patito al Roland Garros 2022 e alle difficoltà incontrate al ritorno in campo, era scivolato fino al n. 27.

Non è questo l’unico scambio di posizioni nell’élite mondiale. Poco sotto, infatti, Hubert Hurkacz scippa a Stefanos Tsitsipas l’ottava, eguagliando il record personale stabilito a fine gennaio.

Tra i venti risale il semifinalista Tommy Paul (14; + 2) e rientra l’inatteso finalista, Nicolas Jarry, che ritocca anche il career high: sedicesimo (+ 8). Migliora se stesso anche l’altro cileno Alejandro Tabilo (25; + 7), spintosi al penultimo atto dopo aver eliminato Djokovic e unico capace di strappare un set a Zverev nel corso dell’intero torneo.

Più giù, si fanno largo Zhizhen Zhang (42; + 14), giunto nei quarti, Thiago Monteiro (85; + 21) e Alexandre Muller (90; + 19), entrambi negli ottavi dalle qualificazioni.

Debuttano tra i cento il giovane cinese Juncheng Shang (89; + 16), semifinalista nel Challenger 175 di Bordeaux, e l’australiano Adam Walton (95; + 16), vincitore del Challenger di Taipei.

In brusca discesa Dominik Koepfer (67; – 15), Borna Coric (71; – 16), Yannick Hanfmann (85; – 26) e Aleksandar Vukic (93; – 23).

Tra gli italiani, Jannik Sinner, forzatamente assente al Foro Italico, si conferma secondo, con il solo Novak Djokovic a precederlo. Alle spalle dell’altoatesino troviamo Lorenzo Musetti (31; – 2) e Matteo Arnaldi (36; + 1). Debutta nei cinquanta Luciano Darderi (47; + 7), spintosi al terzo turno a Roma e in semifinale nel Challenger 175 di Torino.

Dietro a Lorenzo Sonego (50; – 3), migliorano il career high anche Flavio Cobolli (56; + 1) e Luca Nardi (70; + 11, career high). Tra i cento figurano inoltre gli ex top ten Fabio Fognini (91; + 1) e Matteo Berrettini (96; – 1).

Oltre la centesima posizione, nei pressi di Stefano Napolitano (125; 0), compie un enorme balzo in avanti Francesco Passaro. Dopo il terzo turno raggiunto a Roma dalle qualificazioni, il perugino ha fatto suo il titolo a Torino e ciò gli permette di mettere a segno addirittura un roboante + 107, risalendo di botto dalla posizione n. 240 alla n. 133. Il suo record è il n. 108, raggiunto nel febbraio dell’anno scorso.

Seguono Matteo Gigante (137; + 2), Giulio Zeppieri (148; – 4), Andrea Pellegrino (160; + 4), Andrea Vavassori (170; – 2), Mattia Bellucci (173; + 3) e Stefano Travaglia (194; – 8).

Nel ranking WTA Iga Swiatek resta saldamente in vetta. La polacca precede Aryna Sabalenka, da lei battuta nella finale di Roma ben più nettamente di quanto accaduto in quella di Madrid. In top ten si scambiano di posizione Maria Sakkari e Qinwen Zheng, con la greca che strappa alla cinese la settima.

Si riavvicina all’élite mondiale la semifinalista Danielle Collins, ora dodicesima (+ 3). La statunitense, che ha annunciato il ritiro a fine stagione, è stata al massimo settima, nel luglio di due anni fa.

Più in basso, netta ascesa per Diana Shnaider (47; + 15), che ha fatto suo il “125” di Parigi, Anna Karolina Schmiedlova (53; + 14), vincitrice del “125” di Parma, Moyuka Uchijima (80; + 30) impostasi sia nel W75 di Trnava sia nel W100 di Madrid, e Rebecca Sramkova (89; + 31), negli ottavi a Roma dalle qualificazioni.

In fortissimo calo la finalista del Foro Italico 2023 Anhelina Kalinina (56; – 25), Taylor Townsend (75; – 16) e Yanina Wickmayer (120; – 29).

Tra le azzurre guida sempre Jasmine Paolini (13; – 1) davanti a Lucia Bronzetti (48; 0), Elisabetta Cocciaretto (52; + 4), Martina Trevisan (88; – 1), Sara Errani (95; – 2) e Lucrezia Stefanini (171; + 8). Non è più presente in classifica Camila Giorgi, dunque ufficialmente non più in attività.

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Jannik Sinner, 3 Carlos Alcaraz, 4 Alexander Zverev (+ 1), 5 Daniil Medvedev (- 1), 6 Andrey Rublev, 7 Casper Ruud, 8 Hubert Hurkacz (+ 1), 9 Stefanos Tsitsipas (- 1), 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Marketa Vondrousova, 7 Maria Sakkari (+ 1), 8 Qinwen Zheng (- 1), 9 Ons Jabeur, 10 Jelena Ostapenko.

