Nadal commovente, ma vince Zverev: Parigi saluta il suo Re

Uno sgambetto del destino gli ha messo di fronte un ostacolo troppo duro, un Alexander Zverev insormontabile per il Nadal di oggi. Ma Rafa ci mette il cuore, come sempre. Il tennis e il fisico, a quasi 38 anni, non sono più quelli dei bei tempi. La voglia di lottare invece resta immutata e ancora una volta lo spagnolo l’ha messa in campo.

Davanti a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e tante altre personalità che non volevano perdersi quella che al 99,9% poteva essere l’ultima in carriera di una coppia iconica, leggendaria: Rafa e il Roland Garros, una storia d’amore infinita.

Vince il tedesco 6-3 7-6(5) 6-3, gli applausi del Philippe Chatrier sono tutti per il 14 volte campione a Parigi.

“Il sogno era giocare ancora una volta qui. Non so cosa succederà in futuro, se tornerò o no. Magari tra due mesi dirò basta, ma di sciuro sarò qui per l’Olimpiade e spero di concludere nel modo migliore su questo campo così speciale“, ha detto Rafa a fine partita. Chissà, forse non è stato l’ultimo spettacolo al Roland Garros, ma comunque vada, sì, ne è valsa la pena.

Gli highlights del match

