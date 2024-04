WTA Rouen: sconfitta al fotofinsh per Cocciaretto contro Garcia

Sconfitta dolorosa per Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-1 3-6 7-5 a Rouen nel primo turno del WTA 250 locale contro la numero 2 del seeding e beniamina di casa Caroline Garcia.

Una partita cominciata malissimo per la marchigiana, numero 55 del mondo, che è stata travolta nel primo parziale. Era riuscita con caparbietà a risalire, prendendosi il secondo parziale al nono game, ma nel terzo ha visto sfumare tutto dal 5-2 in suo favore, perdendo gli ultimi cinque game consecutivi.

Attesa ora per l’esordio di Naomi Osaka, in tabellone con una wild-card, opposta all’altra azzurra in tabellone Martina Trevisan.

