Rybakina agli ottavi contro la sorpresa Bejlek, bene Kasatkina

Elena Rybakina è riuscita a rendere comoda una giornata dove era grande favorita ma affrontava un’avversaria capace di far star male in campo, sulla terra rossa, una come lei poco adatta al gioco per questa superficie. Mayar Sherif, egiziana che lo scorso anno in queste settimane viveva un ottimo periodo nei pressi della top-30, in questo 2024 ha avuto molte più ombre che luci eppure all’arrivo della stagione sul ‘rosso’ ha cominciato a ritrovare qualche buona sensazione tanto da passare due bei turni al WTA 1000 di Madrid battendo prima Lauren Davis poi, contropronostico, Marta Kostyuk.

Proprio 12 mesi fa, a Madrid, Sherif aveva tenuto in bilico la futura campionessa del torneo Aryna Sabalenka proprio grazie all’enorme volontà di sacrificio, a un tennis ben poco comodo per queste giocatrici e la bielorussa che diveniva incapace di tenere la battuta nel primo set è riuscita a salvarsi nel secondo parziale coi continui tentativi di spinta e cercando di rimanere sempre vicina nel punteggio, venendo anche aiutata nella fase cruciale prima di imporsi con più facilità al terzo set. Oggi Rybakina ha avuto la bravura di attaccare fin dall’inizio, superando l’insoddisfazione per le diverse palle break che vedeva sfilare accanto già sull’1-0 e riuscire a prendersi il break dopo 17 minuti di game. Un 2-0 fondamentale, perché è stato immediatamente confermato e quel vantaggio ha subito messo la strada a Mayar, che cercava generosamente di rimanere nel parziale ma sullo 0-3 veniva condannata da un doppio fallo scivolando così dietro 0-5.

Vinto il primo set con un netto 6-1, la kazaka si è ripetuta su buoni standard anche nel secondo e le è bastato un break, facendo grande attenzione nei propri turni di servizio, per chiudere la pratica 6-1 6-4 e approdare così agli ottavi di finale dove avrà di fronte a sé una tennista del 2006: Sara Bejlek. La ceca, proveniente dalle qualificazioni, è la sorpresa vera di questo quarto del tabellone, giunta fin qui eliminando la testa di serie numero 24 Anna Kalinskaya al secondo turno e oggi la wild-card statunitense Ashlyn Krueger per 6-3 6-1. Mancina, ceca, numero 136 del mondo, è al suo debutto assoluto in un torneo di questo livello e ora è a una vittoria dall’ingresso in top-100.

La vincente di questo confronto avrà un quarto di finale contro Yulia Putintseva e Daria Kasatkina. La kazaka si è imposta 6-2 6-2 contro Caroline Dolehide, mentre la numero 10 del seeding ha superato 7-6(5) 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova, numero 20.

Risultati

Y. Putintseva b. C. Dolehide 6-2 6-2

[10] D. Kasatkina b. [20] A. Potapova 7-6(5) 7-5

[Q] S. Bejlek b. [WC] A. Krueger 6-3 6-3

[4] E. Rybakina b. M. Sherif 6-1 6-4

[7] M. Vondrousova vs M. Andreeva

[20] C. Garcia vs [12] J. Paolini

[13] D. Collins vs [Q] J. Cristian

[WC] R. Montgomery vs [2] A. Sabalenka

