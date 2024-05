Mourinho e i tarocchi Topps! Foto e video

A poche settimane dall’inizio della 17esima edizione del campionato europeo di calcio, sugli scaffali di tutti i rivenditori autorizzati la prima collezione ufficiale di carte collezionabili Topps UEFA EURO 2024™ Match Attax.

Ad annunciarlo il famosissimo global ambassador in perfetto stile Special One: nel nuovo spot, infatti, Josè Mourinho si cimenta in una speciale lettura dei tarocchi con le carte Match Attax dispensando alcune delle sue imperdibili perle: “perchè nel calcio, non è mai solo un gioco”. Al riparo da occhi indiscreti, in una stanza semibuia degli uffici di Fanatics Collectibles, il noto allenatore si serve delle carte Match Attax per predire il futuro a un dipendente Topps tramite una lettura a dir poco teatrale delle carte: tra le figurine compaiono quella del “Galattico” Zinedine Zidane e, con lo stupore dei presenti, anche quella del “G.O.A.T” Cristiano Ronaldo.

Nel primo commercial – che ha già superato le 28 milioni di visualizzazioni – Mourinho si è presentato come nuovo manager degli uffici Topps e, con il suo inconfondibile stile, ha ispirato e motivato il team in vista dell’imperdibile competizione che avrà luogo in Germania a partire dal prossimo 14 giugno. L’emozione è palpabile infatti, per Topps è una pietra miliare: per la prima volta è il fornitore ufficiale della linea di collezionabili UEFA EURO 2024™, forte di un accordo valido fino al 2028.

Sarà una collezione unica, capitanata dalla famosissima linea Match Attax che i fan già conoscono e amano follemente: dalle carte Signature-Style Legend alle carte Reliquia e con Autografo Originale, dalle rarissime Golden Treasure alle carte Chrome Shields ed Energy, oltre a una rarissima carta di Cristiano Ronaldo Career Celebration Chrome e molto altro ancora!

I prodotti Topps per Euro 2024!

A confermarlo lo stesso Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA di Fanatics Collectibles:“UEFA EURO 2024™si sta avvicinando e siamo davvero entusiasti che i fan possano iniziare la loro collezione di carte ufficiali Match Attax. Questa è una delle nostre collezioni più emozionanti mai fatte, quale modo migliore per celebrarla se non con il nuovissimo spot della nostra campagna che ha come protagonista lo Special One in persona? Il precedente spot con José Mourinho ha attirato milioni di visualizzazioni da tutto il mondo, quindi non vediamo l’ora di scoprire la reazione di fan e collezionisti alla sua speciale lettura dei tarocchi con le carte Match Attax!”.

Le carte ufficiali Topps UEFA EURO 2024™ Match Attax sono disponibili, a partire da giovedì 14 marzo, in differenti configurazioni di prodotto: Pacchetti singoli al costo di €2,50, Eco Packs a €7,49, Starter Pack, Multipack e Mini Tins a €9,99 e le Mega Tins al costo di €14,99. Per la lista completa dei prodotti e dei relativi prezzi bastano pochi click su it.topps.com. In qualità di partner ufficiale UEFA fino al 2028, Topps distribuirà carte collezionabili e oggetti da collezione esclusivi dedicati a UEFA EURO 2024™ e ad altri eventi calcistici di rilievo come UEFA Women‘s EURO 2025™ e UEFA EURO 2028™.

