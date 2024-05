Sabalenka e Azarenka avanti a fatica. Bene Sakkari, fuori Jabeur

È stato un esordio ben più complesso delle aspettative, ma Aryna Sabalenka è riuscita a non ripetere la prestazione dello scorso anno al Foro Italico contro Sofia Kenin ribaltando la partita contro la qualificata Katie Volynets per qualificarsi al terzo turno del WTA 1000 di Roma.

4-6 6-3 6-2 il punteggio che ha dato ragione alla numero 2 del mondo, apparsa molto innervosita dal proprio livello in campo per gran parte dei primi due parziali. La statunitense ha fatto ben più del previsto, ritrovatasi fin dalle prime battute a scambiare da fondo e trovare efficacia in una tattica abbastanza semplice ma fin lì utile contro la scarsa gestione del palleggio della bielorussa che incappava in vari errori o si faceva trascinare lontana dalla linea di fondo da una palla più lenta ma profonda e spesso carica di spin da farla indietreggiare.

Le scorie della lunga finale di Madrid probabilmente non hanno ancora abbandonato Aryna, che dal 3-1 in suo favore perdeva il set col break (il terzo del parziale per la sua avversaria) sul 4-4. Scivolava indietro di un set, ma la differenza già solo nella potenza faceva sì che c’erano tutte le carte in regola per cui lei, a forza di spingere, aprisse una breccia e facesse crollare le difese avversarie. È andata avanti 4-2 ma ancora non bastava e perdeva subito la battuta. Nell’ottavo game, però, Volynets non metteva praticamente prime palle di servizio e subiva l’aggressività da fondo di Sabalenka che strappava la battuta e riusciva finalmente a chiduere il parziale. In quel momento la partita stava girando, doveva solo indovinare la partenza buona nel terzo set: detto, fatto. Break immediato per l’1-0, confermato sul 2-0, e da lì è stata gara di testa con un gioco più continuo fino alla vittoria. Al prossimo turno avrà Dayana Yastremska, salvatasi dal 6-4 5-2 e servizio per Laura Siegemund e impostasi 4-6 7-5 6-2 salvando anche due match point alla tedesca sul 5-4 per lei nel secondo parziale.

Nel quarto di tabellone della numero 2 del mondo è invece eliminata Ons Jabeur, numero 8 e finalista qui nel 2022, sconfitta 7-5 2-6 6-4 contro Kenin. Vittoria agevole invece per Maria Sakkari, che ha aperto il suo torneo con un comodo 6-2 6-2 contro la qualificata Varvara Gracheva. Infine, rimonta e fatica per quasi tre ore anche per l’altra bielorussa Victoria Azarenka, vittoriosa solo 6-7(4) 6-4 6-3 contro Magda Linette

Risultati

[5] M. Sakkari b. [Q] V. Gracheva 6-2 6-2

[31] A. Kalinina b. L. Tsurenko 2-0 ritiro

[24] V. Azarenka b. M. Linette 6-7(4) 6-4 6-3

M. Sherif vs [11] J. Paolini

[13] D. Collins b. A. Blinkova 6-4 ritiro

[22] C. Garcia b. E. Cocciaretto 6-2 7-6(5)

[27] E. Mertens b. K. Siniakova 6-1 6-4

I. C. Begu b. [LL] O. Dodin 5-2 ritiro

S. Kenin b. [8] O. Jabeur 7-5 2-6 6-4

[Q] R. Sramkova vs [26] K. Boulter

S. Sorribes Tormo b. [20] A. Pavlyuchenkova 6-3 1-6 7-5

[9] A. Ostapenko b. A. Potapova 6-4 6-2

[16] E. Svitolina b. [WC] S. Errani 6-0 6-2

[23] A. Kalinskaya b. [Q] C. Tauson 6-1 6-2

[32] D. Yastremska b. [Q] L. Siegemund 4-6 7-5 6-2

[2] A. Sabalenka b. [Q] K. Volynets 4-6 6-3 6-2

