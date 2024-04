Ufficiale: le WTA Finals a Riyad, Arabia Saudita, fino al 2026

Dopo tanto fumo, ecco arrivare l’arrosto. Dopo mesi di mezzi annunci, questioni, critiche, accuse e rinvii sempre più futili, la WTA ha deciso di fare il passo ormai tanto atteso quanto scontato: le Finals saranno in Arabia Saudita, dal 2 al 9 novembre prossimo e per i successivi due anni.

Un comunicato rilasciato dalla stessa associazione di tennis femminile, carico di parole ben pesate sul processo che ha portato alla decisione finale nei fatti già presa da febbraio 2023 quando per la prima volta una delegazione ha fatto visita in gran segreto al paese medio-orientale, ha annunciato la firma su un contratto triennale con partenza tra sei mesi circa.

Ci sono pertanto parole di uso diplomatico ed esposizioni di criteri basati sull’abilità di preparare un evento di importanza mondiale, di supportare gli intenti della WTA stessa, la forza di promuovere le finalità dell’associazione. Nei fatti, come tutto, ci sono però i soldi: il montepremi dell’edizione 2024 sarà di oltre 15 milioni di dollari e, viene indicato, andrà a crescere nei successivi due anni di contratto. Inoltre, viene indicato come WTA e la federazione tennis dell’Arabia Saudita collaboreranno in questo periodo per migliorare e promuovere il tennis.

Nei fatti pratici, le migliori otto singolariste e le migliori otto coppie di doppio del 2024 giocheranno a Riyad per concludere la loro stagione, a meno che qualcuna non vorrà poi volare a Siviglia per giocare con la nazionale alle Finals di Billie Jean King Cup che, ancora una volta, rischiano di essere soffocate da una programmazione che si scontra anche con gli interessi stessi del circuito femminile. Da comunicato, le Finals WTA sono in programma dal 2 al 9 novembre mentre sul sito internet vengono segnate dal 3 al 10 dello stesso mese. In ogni caso, quello stesso weekend del 2/3 novembre saranno in corso le fasi finali di ben tre tornei WTA 250 che già faticano a livello economico ad attrarre sponsor e investitori avendo praticamente perso l’intera top-30 ma si vedranno ora ulteriormente soffocati da questo annuncio.

