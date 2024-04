Jabeur non chiude, Keys la rimonta e sfiderà Swiatek in semifinale

Ons Jabeur non è riuscita a concludere la sfida di quarti di finale al WTA 1000 di Madrdi contro Madison Keys e, come spesso capita in questo sport, è stata punita. Sconfitta piuttosto pesante della testa di serie numero 8 e campionessa su questi campi nel 2022, con la statunitense che si è rialzata molto bene dopo un primo set perso addirittura 6-0 e che ha chiuso 0-6 7-5 6-1.

Sarà dunque la numero 18 del tabellone ad affrontare giovedì, nella semifinale della sessione diurna, Iga Swiatek nella semifinale spagnola. È il primo grande colpo della ex top-10 in questo 2024, cominciato soltanto a Indian Wells dopo un nuovo problema fisico che l’aveva tenuta fuori dai campi per circa cinque mesi. Due mesi dopo sta trovando i primi risultati e dopo aver battuto Coco Gauff al quarto turno si è ripetuta oggi contor una giocatrice che avrebbe in teoria la supremazia su questa superficie ma che non ha concretizzato un break di vantaggio a inizio secondo set e sul finale, malgrado alcuni buoni game tenuti alla battuta quando era sotto nel punteggio, si è lasciata andare e nel parziale decisivo non ha avuto la forza per continuare.

Il dispiacere per Jabeur, se vogliamo, è anche maggiore perché ha vissuto oltre tre mesi quasi irriconoscibili sul campo a causa di una forma fisica inesistene e tanti problemi fisici, di varia natura, a ostacolarla. L’arrivo sulla terra rossa come lo scorso anno aveva riacceso una luce e già a Stoccarda pur nella sconfitta aveva disputato una partita di buon livello contro Jasmine Paolini. E stasera sembrava ripercorrere quell’idea con buona rapidità di game e scambi al suo ritmo, mandando in contropiede Keys, raccogliendo tanti errori e scappando nel punteggio dopo i primi game combattuti.

Madison cedeva il servizio anche in apertura del secondo set e Ons si portava a otto game vinti consecutivamente. Sul 2-1, però, Jabeur perdeva il servizio da 30-0 e rimetteva pienamente in partita l’avversaria che da quel momento continuava a mantenere la testa nel punteggio fino al 5-6, quando la tunisina scivolava rapidamente sotto 0-40 e crollava del tutto al secondo set point. Da lì, il black out continuava fino al 5-0 Keys nel set decisivo, quasi non giocato. Jabeur ha quantomeno evitato il 6-0, ma la sua partita era finita e nel giro di breve è arrivata alla stretta di mano.

Una fine abbastanza triste per lei, mentre Madison andrà a caccia della finale più importante della carriera dal WTA 1000 di Cincinnati 2019 quando si impose contro Svetlana Kuznetsova in due set. Tra l’altro, il suo successo rimanda la chance di Jasmine Paolini di festeggiare un nuovo best ranking al numero 12 del mondo, posizione che la statuntiense andrebbe a toccare solo in caso di vittoria in finale.

