Errani e Paolini, è festa a Roma: primo WTA 1000 in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano al Foro Italico dopo la finale in cui hanno battuto la coppia composta da Coco Gauff ed Erin Routliffe, numero 3 del tabellone del WTA 1000 di doppio. A Roma arriva così il primo titolo di categoria per le due azzurre, che diventano anche la prima coppia tutta azzurra a vincere dopo che Errani si era imposta nel 2012 con Roberta Vinci.

6-3 4-6 10-8 il punteggio finale di un match molto equilibrato, che ha avuto il picco in un super-tie-break dove le italiane erano scivolate indietro prima 4-1 e poi 7-5, riuscendo a trovare l’aggancio sull’8-8 e avendo nel servizio di Paolini l’arma in più nei momenti finali. Sono di Jasmine i due servizi che portano per la prima volta le due ragazze in vantaggio, con l’ottimo punto vinto sull’8-8 dove ha tenuto molto bene difensivamente sul palleggio profondo di Routliffe.

Sul 9-8, il primo match point non è stato nemmeno giocato perché Gauff, che aveva l’obbligo di sorreggere la coppia con la battuta lei che ha facoltà di superare i 190 chilometri orari, ha invece sentito la pressione commettendo doppio fallo. Il pubblico sulle tribune è esploso, Errani ha lasciato la racchetta e ha subito cercato l’abbraccio di Paolini prima che corressero entrambe verso il loro team e ringraziassero un po’ tutti i presenti sulle note di “Nel blu dipinto di blu”.

Il risultato è pesantissimo anche per un’altra ragione, visto che cementifica ulteriormente la presenza alle Olimpiadi dopo che qualche inciampo nelle ultime settimane sembrava aver allontanato le due da un traguardo che non hanno mai nascosto di voler ottenere. L’ufficialità arriverà solo al termine del Roland Garros, ma questi 1000 punti ottenuti saranno preziosissimi.

