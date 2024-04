Nadal non regge Musetti nemmeno, solo delusioni a Barcellona

La giornata dei sedicesimi di finale al torneo ATP 500 di Barcellona inizia con una nota amara per l’Italia che vede l’eliminazione di un buon Andrea Vavassori, che però non è bastato per sconfiggere R. Bautista Agut. Il primo set è stato molto convincente per Vavassori che strappa il servizio per ben due volte all’avversario e garantendosi il set. Il secondo e terzo set, la situazione si ribalta e Bautista Agut sale di livello e conquista un break nel secondo set e ben tre break al terzo, con il punteggio finale di 4-6 6-3 6-1.

Anche Musetti esce sconfitto dal match contro Carballes Baena 7-6(4) 6-4. Il ragazzo di Carrara non sta vivendo un buon stato di forma e spesso non riesce a trovare la tattica giusta, facendosi assorbire dal gioco dell’avversario invece di imporre il suo ritmo. La speranza che riesca a superare questo periodo e a regalarci successi.

Vita facile invece per il finalista di Montecarlo, C. Ruud, vittorioso in un’ora e mezzo di un Alexander Muller che non ha potuto contrastare lo stato di forma del norvegese. Così come Lajovic che in poco più di un’ora, a sorpresa batte il n.13 della classifica ATP, Ugo Humbert. Il torneo perde anche Jarry testa di serie n.9 del torneo, sconfitto da un ottimo Trungelliti n.197 del ranking.

Il pomeriggio ha visto il ritorno in campo del mito di casa, Rafael Nadal, a cui tra l’altro è dedicato il campo centrale. Purtroppo il maiorchino esce sconfitto dal match con A. de Minaur 7-5 6-1. Dopo un primo set combattuto, al secondo non vi è storia, perde nettamente 6-1. Manca ancora un po’ di forma fisica visto che è rimasto lontano dai campi per diversi mesi, ma la speranza del mondo tennistico e anche sportivo è quella di regalarci gioie e trionfi di una vera leggenda di questo sport.

Secondo turno

[17] F. Marozsan b. L. Van Assche 6-0 3-2 rit.

R. Carballes Baena b. [10] L. Musetti 7-6(4) 6-4

[5] S. Tsitsipas b. S. Ofner 6-4 7-5

[4] A. de Minaur b. [PR] R. Nadal 7-5 6-1

[11] A. Davidovich Fokina b. T. Machac W/O

D. Lajovic b. U. Humbert [6] 6-4 6-4

M. Trungelliti b. [9] N. Jarry 7-6(5) 6-3

[14] J. Thompson b. J. Munar 6-4 2-6 6-4

[3] C. Ruud b. A. Muller 6-3 6-4

R. Bautista Agut b. [LL] A. Vavassori 4-6 6-3 6-1

Leonardo Morelli

