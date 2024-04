Errani resta tabù per Sorribes Tormo: quarti a Bogotá dopo 3 ore di lotta

Quando Sara Errani e Sara Sorribes Tormo si trovano l’una di fronte all’altra, aspettarsi una partita che assume quasi subito i contorni di una enorme battaglia dal punto di vista atletico è l’aspetto più banale e scontato che ci sia. E forse l’unica cosa che sorprende ancora oggi, nel 2024, di questa sfida è come sia sempre l’azzurra a prevalere.

Due tenniste che basano tantissimo sulla costanza di rendimento, su scambi duri, molto costruiti, eppure è l’ex numero 5 del mondo che prevale. Sempre. E con oggi sono sette su sette confronti diretti con la spagnola. Stavolta, per la prima occasione, sono arrivate alle tre ore di gioco. E non è cambiato nulla nell’esito finale. Errani è per la sesta volta in carriera ai quarti di finale del WTA 250 di Bogotá, in Colombia, dopo il 6-2 4-6 6-4 rifilato a Sorribes Tormo, numero 3 del tabellone.

In una partita dove ha sempre raccolto di più la risposta del dritto, con Sorribes Tormo trovatasi addirittura a dover fronteggiare 22 palle break, è stato ottimo il 60% di punti vinti con la prima palla dall’azzurra. In una partita dove, ancora, l’equilibrio sarebbe stato costante fino alla fine, ha prevalso nuovamente la qualità e la grinta di Sara, per nulla dismessa dopo non aver chiuso per il match sul 5-3 in proprio favore al terzo set e aver ripreso il game successivo da 40-15 per l’avversaria prendendosi l’ottavo break della sua partita al primo match point.

Al prossimo turno Errani affronterà o Irina Bara o Laura Pigossi, finalista qui nel 2022.

