Collins a quota 11. Pegula: semifinale dopo 4 match point cancellati ad Azarenka

Siamo giunti al weekend decisivo del WTA 500 di Charleston, in South Carolina, con due semifinali che vedranno sfide tra giocatrici tra le più in forma di questo periodo e altre in cerca di riscatto dopo l’edizione 2023.

La partita più attesa è quella tra Danielle Collins e Maria Sakkari. La vincitrice di Miami contro la finalista di Indian Wells. Partendo dalla statunitense, è un momento davvero speciale. Forse la consapevolezza di avere ormai poche settimane da tennista professionista prima dell’anticipato ritiro dalle competizioni, forse perché la vittoria in un ‘1000’ ha anche sbloccando molte cose a livello di tensione e pressioni, o forse semplicemente perché come rivelava a Tennis Channel questo è un momento dove si sente completamente “in the zone” come concentrazione, eccola prolungare questa fase dove sembra a tratti ingiocabile.

Se durante il torneo di Miami sottolineavamo spesso gli score dei suoi set dominati, a Charleston Collins non sta facendo tanto peggio. C’è stato un 6-1 subito contro Ons Jabeur, per il resto: 6-1 6-4 al primo turno contro Paula Badosa, 6-3 6-3 i due set vinti contro la tunisina, 6-2 6-2 contro Sloane Stephens, 6-3 6-4 stanotte contro Elise Mertens. Una partita, contro la belga, cominciata con un lungo game al servizio perso ma che da quel momento non solo ha saputo riprendere subito la parità ma non ha più permesso alla numero 11 del seeding di fare più di due punti in risposta fino al 6-3 5-2 e servizio. Un piccolo inciampo a un passo dal traguardo è stato poi cancellato dal bel turno di battuta sul 5-4 e così ci sono 11 vittorie consecutive e il rientro in top-20, in vista ora della semifinale contro la numero 3 del seeding. Sakkari non ha ancora perso set fin qui e dopo il 6-3 6-3 contro Viktoriya Tomova e il 6-4 6-1 contro la lucky loser Astra Sharma ha battuto nei quarti di finale Veronika Kudermetova 6-2 6-4.

L’altra semifinale vedrà invece di fronte le sconfitte delle due semifinali del 2023: Jessica Pegula e Daria Kasatkina. Entrambe, per arrivare a questo punto, hanno dovuto battagliare oltre due ore e mezza. La russa ha recuperato un set di ritardo contro la lucky loser Jaqueline Cristian, e dopo aver perso un primo parziale durato 75 minuti si è imposta 6-7(4) 6-2 6-3 mentre la statunitense ha dovuto riprendere una partita pazza contro Victoria Azarenka. Dopo aver vinto il primo parziale per 6-4, la numero 1 del seeding ha visto l’avversaria imporsi 6-3 nel secondo e rientrare da 3-5 e 0-40 nel terzo cancellando in tutto quattro match point. Di slancio, l’ex numero 1 del mondo è arrivata fino al 6-3 nel tie-break decisivo ma a sua volta non ha saputo chiudere perdendo 9-7 con anche lei quattro match point svaniti, commettendo il dodicesimo doppio fallo in uno di questi a denotare una giornata davvero negativa per lei, accompagnata da una racchetta distrutta dopo il match point decisivo.

Risultati

[1] J. Pegula b. [12] V. Azarenka 6-4 3-6 7-6(7)

[4] D. Kasatkina b. [LL] J. Cristian 6-7(4) 6-2 6-3

[3] M. Sakkari b. [9] V. Kudermetova 6-2 6-4

D. Collins b. [11] E. Mertens 6-3 6-4

