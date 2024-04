Atp Bucarest, Fonseca continua a stupire: troppo forte per Sonego

Di Leonardo Morelli

Si ferma al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Bucarest. Pur avendo giocato un’ottima partita, non é bastato per battere Joao Fonseca, talento classe 2006 brasiliano, di cui sentiremo molto parlare in futuro (appartiene alla scuderia Federer con One, per dire). Il match é stato più combattuto rispetto a quello che può dire il risultato, 7-6 7-5 a favore di Fonseca, in circa due ore di gioco.

Partita molto equilibrata con partenza da parte di Sonego molto decisa, in quanto è stato in vantaggio 4-1 per poi essere rimontato e un primo set finito al tie-break, con diversi set point a disposizione di Fonseca. Pur uscendo sconfitto dal match, Sonego vive un buon periodo di forma, fresco di collaborazione solo da pochi giorni con il nuovo coach Fabio Colangelo, a cui starà attingendo migliorie al suo gioco ancora da perfezionare. Il torneo oltre ad aver già perso Nardi e Darderi rimane così privo di italiani in gioco. Anche Shapovalov, non in ottima forma nell’ultimo periodo, è stato sconfitto da Corentin Moutet, in campo in giornata anche Wawrinka con la speranza che possa tornare a esprimere il suo gioco che per tanti anni ha fatto emozionare gente per tutto il mondo.

