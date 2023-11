Jabeur in lacrime: “Questa vittoria non mi rende felice se penso ai bimbi palestinesi”

Nell’intervista a bordo campo, dopo il successo su Marketa Vondrousova, Ons Jabeur si è lasciata andare alle proprie emozioni: “Sono felice per la vittoria, ma devo dire che ultimamente non sono molto felice, per essere onesta. La situazione nel mondo non mi rende felice. È veramente difficile vedere bambini morire ogni giorno, e ho così deciso di donare parte del mio montepremi qui per aiutare i palestinesi. Non riesco a essere felice per la mia vittoria visto quello che sta succedendo. Questo non è un messaggio politico, questa è umanità. Questo è un messaggio di pace”.

